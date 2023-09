SOS Médecins ouvre une consultation dans le quartier du Champ-le-Boeuf à Laxou

Une nouvelle consultation de SOS Médecins est ouverte depuis ce lundi dans le Grand Nancy. L'association qui regroupe une vingtaine de médecins généralistes a décidé de lancer une consultation de soins non programmés du lundi au vendredi à Laxou, dans le quartier du Champ-le-Boeuf. Une nouvelle consultation qui s'ajoute à celle du centre SOS Médecins de Vandoeuvre. Le local est ouvert sur rendez-vous de 10 heures à 19 heures du lundi au vendredi.

Une offre devenue nécessaire depuis le disparition du dernier médecin traitant de ce quartier de la commune de Laxou (il y a des médecins à Maxéville tout près). Smartphone en main, devant la porte du local, Adé note les coordonnées du centre SOS Médecins. Cette habitante de Laxou n'a plus de médecin traitant depuis six mois : "j'en avais un mais il est parti en retraite, il n'y a plus trop de médecins qui veulent me prendre, du coup, je vais parfois à Metz ou Pont-à-Mousson". Le docteur Aymen Gaaliche, vice-président de SOS Médecins 54, fait le tour du propriétaire. Les locaux spacieux ont été rénovés avec une salle d'examen disponible.

Il y avait un besoin d'une consultation de soins non programmés dans le quartier selon le docteur Aymen Gaaliche, vice-président de SOS Médecins 54 © Radio France - Cedric Lieto

"Laxou Champ-le-Boeuf était un désert médical"

Les médecins de l'association vont se relayer ici du lundi au vendredi. Il y avait un besoin criant dans ce secteur de la la Métropole : "on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'appels de la journée en visite à domicile en soirée. En regardant les chiffres d'activité, c'était vraiment significatif". Une offre de soins non programmés, très bien accueillie par le maire Laurent Garcia, il y avait urgence : "malheureusement, les déserts médicaux sont aussi en ville et Laxou Champ-le-Boeuf était un désert médical. C'est pour cela que nous accueillons avec beaucoup de satisfaction et que nous sommes prêts à faire toutes les facilités pour ce centre SOS Médecins". Une offre qui ne vient pas compenser l'absence d'un médecin traitant à même de suivre les habitants du quartier dans la durée.