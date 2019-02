Niort, France

Quatre médecins proposent une nouvelle offre de santé à Niort et aux alentours : SOS Niort. Ce n'est pas SOS médecins avec des praticiens disponibles 24h/24 mais ça s'en rapproche. Les quatre médecins qui travaillent dans cette structure se relaient pour assurer des consultations 7 jours sur 7. De 9h à minuit en semaine. De 8h à minuit le week-end. A domicile ou au cabinet situé 8 route de Cherveux, à Niort.

C'est pratique de venir là plutôt que d'aller aux urgences

"Nous ne traitons que de l'aigu. Nous ne faisons pas les certificats médicaux, les renouvellement d'ordonnances ni le suivi des patients. Nous ne sommes pas médecins traintants", insiste Yohan Burguière, l'un des quatre médecins du groupe. Une nouvelle possibilité appréciée par les patients. "J'ai appelé mon médecin et je n'avais de la place que le lendemain et dans l'état où je suis ce n'était pas possible d'attendre demain soir. C'est pratique de venir là plutôt que d'aller aux urgences", raconte Aline, mouchoir à la main.

Déjà à la recherche de nouveaux médecins

"En sept jours nous avons fait ce qu'on pensait avoir au bout de deux mois. On a été même obligé d'ouvrir plus vite notre cabinet pour recevoir en consultations, pour absorber un peu plus le flux. On a été très vite sur notre maximum possible à 30-35 patients par jours", raconte le Dr Burguière. SOS Niort cherche d'ailleurs d'autres médecins pour renforcer les effectifs "ne serait-ce que pour doubler les week-end".

Les quatre médecins ont des profils variés. Il y a deux jeunes médecins dont Yohan Burguière. Un ostéopathe et une médecin urgentiste du centre hospitalier de Niort. "Nous avons tous notre activité propre et nous voulions une activité qui change, plus d'urgence. Mais ce n'est pour aucun de nous une activité à 100%", explique Yohan Burguière.

SOS Niort intervient sur Niort et sa périphérie : Echiré, Saint-Gelais, Chauray, Scieq, Bessines, Saint-Maxire, Magné, Saint-Rémy, Vouillé, François, Aiffres, La Crèche, Coulon, Fressines, Saint-Symphorien, Prahecq, Aigonnay, Aigondigné. Contact : 05.49.79.29.85.