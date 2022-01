SOS (recherche) médecin à Balleroy

Le docteur Roger Philippe exerçait depuis 1988 à Balleroy. Onze ans plus tard, il s’était retrouvé seul médecin libéral dans la commune avec, depuis, un rythme de travail effréné. “Tous les matins au cabinet dès 6h15 jusqu'à 20 heures. Je m'accordais les week-ends mais peu de vacances. En 33 ans j’ai dû prendre entre seize et vingt semaines au total” rembobine le néo-retraité depuis le premier janvier dernier. La difficulté est de lui trouver au moins un successeur, sachant qu’aucun médecin ne s’engagera dans une telle vie.

“Jamais la commune ne s’était retrouvée sans médecin” précise Anthony Berceau, le Maire de Balleroy (1.473 habitants) pour situer l’enjeu historique de sa recherche d’un nouveau praticien. Pour trouver au moins un remplaçant, son “plan Marshall” prévoit un CDD de 3 ans renouvelable rémunéré 5.000 euros nets avec prise en charge du loyer du cabinet médical. “Idéalement il nous faudrait deux médecins pour compenser ce que faisait le docteur Philippe tout en leur garantissant une vie de famille” résume le jeune maire de 38 ans, élu en 2020. Des médecins employés communaux qui pourraient donc coûter jusqu'à 10.000 euros nets (+ les charges patronales) à la collectivité. Cette dernière percevrait l’argent des consultations.

Des candidats pas pressés de s’engager

Le Maire a eu bon espoir d’éviter cette rupture de l’offre de soins “mais un candidat s’est désisté au dernier moment” déplore Anthony Berceau. Des flyers ont été imprimés, des opérations séductions s’enchaînent auprès des jeunes médecins, mais pour l’heure aucun engagement ferme. “Nous sommes en contact avec des candidats mais ils prennent leur temps. Ils ont les cartes en mains et nous ne pouvons que subir la situation” indique l’élu, déterminé toutefois à ne pas accepter toutes les exigences. “Il y a des limites, on ne pourra pas verser des sommes faramineuses”.

Le docteur Roger Philippe (à gauche) et Anthony Berceau, Maire de Balleroy © Radio France - Didier Charpin

Anthony Berceau estime que Balleroy offre un cadre de vie et de multiples relais pour un jeune médecin. “Nous avons un cabinet infirmier, une pharmacie, l'hôpital de Bayeux est à quinze minutes. Caen à une demi-heure” énumère le Maire de Balleroy.

Un secteur géographique en tension

Le problème est que Balleroy se trouve dans un secteur particulièrement en difficulté sachant que ses voisines du Molay-Littry (Calvados) et Cerisy-la-Forêt (Manche) viennent aussi de voir des médecins prendre leurs retraites. Ils étaient six généralistes dans le secteur, il n’en reste plus qu’un au Molay-Littry pour près de 5.500 habitants. Certains vont consulter à Tilly-sur-Seulles, soit à près de vingt kilomètres.