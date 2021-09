Soulagement sur l'Île-aux-Moines : le médecin accepte finalement de se faire vacciner

"Le docteur Catherine Bouchard accepte finalement de se faire vacciner" indique le maire de l'Île-aux-Moines, Philippe Le Bérigot. L'unique médecin généraliste de l'île morbihannaise a donc changé d'avis. Elle avait pourtant fait la une des médias le week-end dernier en affichant son choix de ne pas recevoir d'injection. Sur son répondeur elle indiquait ne pas être contre le principe de vaccination, mais "que son corps ne pouvait l'accepter".

Le cabinet pourra rouvrir dès le 23 septembre

La généraliste a dû fermer son cabinet mercredi 15 septembre, quand l'obligation vaccinale est entrée en vigueur pour les soignants. Depuis, le maire cherchait un médecin pour la remplacer le plus vite possible. Mais ce mardi 21 septembre, la solution est trouvée. "Les consultations pourront reprendre dès le 23 septembre avec le docteur Hochard" indique le maire de l'île qui compte 600 habitants, et un seul généraliste.