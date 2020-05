À Héricourt, les patients Covid réapprennent à vivre : "Soulever un verre d'eau, c'était très lourd"

France Bleu Belfort Montbéliard est allé à la rencontre des patients Covid sortis de réanimation et pris en charge au centre de réadaptation Bretegnier, à Héricourt, en Haute-Saône, dans une unité dédiée. Une reconstruction du corps, et de l'esprit.

Se remettre d’une forme sévère de Covid 19 est un très long combat. Après une réanimation pouvant aller de dix jours à plusieurs semaines, il faut passer par l’étape de la réadaptation, pour reconstruire le corps, l'esprit et les facultés cognitives.

On part de tellement bas...

Après dix jours en réanimation à l’hôpital Nord Franche-Comté, Nicole 68 ans, a rallié le centre de réadaptation Bretegnier de la fondation Arc-en-Ciel, situé à Héricourt en Haute-Saône. "Le premier jour, quand il a fallut faire le trajet de la chambre, jusqu'à ici, ça me paraissait monstrueux", confie-t-elle.

Pendant un mois, elle a patiemment remonté la pente. Tout doucement. Car la réanimation laisse des traces. "On part de tellement bas... tout était pénible dans les jours qui ont suivi, soulever un verre d'eau c'était très lourd".

Nicolas 68 ans, entourée de l'équipe médicale. © Radio France - Christophe Beck

50 à 75% de pertes musculaires

"Dans le coma ils ont perdu entre 50 et 75% de masse musculaire, il y a beaucoup de rééducation à faire au niveau de la marche, ils sont tous fatigués, et essoufflés, mais au bout d'une semaine on voit déjà les progrès que certains patients font, c'est impressionnant", racontent Mélia, infirmière, et Fanny, aide soignante.

C'est aussi un accompagnement psychologique, on essaye de les rassurer, pour s'endormir le soir également, ils ont peur de refaire des cauchemars, comme quand ils étaient dans le coma

Cette unité post-Covid, montée à la hâte à Héricourt, reconstruit le corps, fragilisé par ces longues semaines de coma, mais aussi le moral. "Ce sont des gens qui ont énormément besoin de verbaliser, de partager ce qu'ils ont vécu, ils se sont réveillés attachés, avec des marques sur le corps, avec la peur d'être passé peut-être à côté de la mort", explique Frédérique Zimmerman, professeure d’activité physique.

Le self de l'hôpital de jour a été transformé en salle de rééducation. © Radio France - Christophe Beck

"Ils réapprennent à vivre avec un petit trou dans leur mémoire, ils ne se rappellent pas ce qui s'est passé pendant la réanimation, il faut récupérer les autonomies à la marche, aux déplacements, à la vie de tous les jours..." résume le docteur Sonia Sarapan Camelot, médecin chef de ce centre de soin de suite. A cette unité post-Covid, le centre Bretegnier vient d’ajouter un hôpital de jour, pour accompagner les retours à la vie normale.

Le plus grand centre de soins de suite de la région

A la demande de l’hôpital Nord Franche-Comté, le centre de médecine physique et de réadaptation Bretegnier d’Héricourt , en Haute-Saône, a accepté d’assurer la mission de prise en charge des patients Covid de Trévenans, sortant de réanimation, au prix d’une importante réorganisation.

, en Haute-Saône, a accepté d’assurer la mission de prise en charge des patients Covid de Trévenans, sortant de réanimation, au prix d’une importante réorganisation. En quelques heures, au moment du confinement, le centre de la fondation Arc-en-Ciel a monté une unité Covid totalement étanche. Un service de 29 lits d’hospitalisation a été mis en place, auquel a été adjoint un service d’hôpital de jour , avec du personnel volontaire du centre héricourtois : infirmières, aides soignantes, médecins mais aussi animateurs, kynésithérapeutes et psychologues.

, avec du personnel volontaire du centre héricourtois : infirmières, aides soignantes, médecins mais aussi animateurs, kynésithérapeutes et psychologues. Le centre de soins de suites et de réadaptation de la fondation Arc-en-Ciel à Héricourt dispose de 109 lits et d’une cinquantaine de places en hôpital de jour. Il est spécialisé dans les traumatologies crâniennes, AVC, accidentés de la route, amputés et patients en état végétatif. C'est le plus grand centre de soins de suite de Bourgogne Franche-Comté.

