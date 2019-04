Soupçons de listériose : fromages et crèmes de la Fromagère de la Brie retirés de la vente

Les ministères de la Santé et de l'Agriculture ont décidé mercredi que des crèmes et des fromages de la Société Fromagère de la Brie devaient être retirés de la vente. Les produits concernés ont été fabriqués sur son site de Saint-Siméon (Seine-et-Marne). Des cas de listériose ont été identifiés.

Attention si vous avez acheté des fromages ou des crèmes de la Société Fromagère de la Brie. Les ministères de la Santé et de l'Agriculture ont décidé mercredi qu'il fallait retirer de la vente ces produits fabriqués sur le site de cette société installée à Saint-Siméon (Seine-et-Marne). La mesure a été prise à la suite de l'alerte lancée par Santé Publique France qui a identifié des cas de listériose. "Les investigations épidémiologiques, environnementales et de traçabilité alimentaire se poursuivent afin de préciser l'origine de la contamination", précisent les ministères.

Par mesure de précaution, l'ensemble des fromages au lait cru et au lait pasteurisé fabriqués par cette société ont été rappelés.

Les produits concernés

Les crèmes et fromages touchés par cette mesure ont été commercialisés jusqu'au 9 avril au rayon libre-service et au rayon traditionnel de différentes enseignes nationales et dans des magasins de vente au détail.

Les codes de ces produits sont : FR 77 432 001 CE et FR 77 436 001 CE.

Si vous avez l'un ou l'autre de ces fromages ou crèmes chez vous ne les consommez pas.

Il s'agit des crèmes en vrac et des fromages de type Brie, Coulommiers, Chevru, Châtel, Marquise, Saint-Siméon, Vignelait, Bayard, Jean de Brie, Brillat-savarin, Crème de France, Explorateur, Morin, Fromage à la truffe d'été, Le Coeur de la fromagère et Orvannais, commercialisés sous la marque Société Fromagère de la Brie ou Loiseau.

Certains produits affinés et transformés par d'autres sociétés sont également retirés du marché et rappelés. Il s'agit notamment de différents Bries, Coulommiers, Crémeux au poivre, Fleuricrème, Plateau du Voyageur, Boule de raisin, et Camembert bleu d'Auvergne, commercialisés sous la marque Hennart et portant l'estampille FR 62 215 030 CE.

Des Bries et Brillat-savarin de la marque Beillevaire portant l'estampille FR 474 087 045 CE et des Coulommiers de la Fromagerie du Dolloir FR 02 186 001 CE sont aussi concernés.

Des soupçons de listériose

La listériose est une maladie qui peut être grave, surtout chez les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes. Le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines. Cette maladie peut se traduire notamment par de la fièvre, éventuellement accompagnée de maux de tête.

Ne prenez pas de risques. En cas de doute pour un fromage ou une crème de cette marque, ne mangez pas ces produits. Il est aussi recommandé de se renseigner auprès de son fournisseur habituel.

Les enseignes, qui ont distribué ces produits, ont l'obligation d'informer leurs clients, rappellent les ministères de la Santé et de l'Agriculture.