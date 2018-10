8.000 tonnes de poudre de lait présentant un risque de contamination à la salmonelle, produites en Mayenne, se seraient écoulées. Lactalis est déjà visé par une information judiciaire pour tromperie et blessures involontaires, après l'affaire du lait infantile contaminé.

La poudre de lait contaminée aurait été utilisée pour des desserts comme les glaces et les pâtisseries.

France

Lactalis de nouveau dans la tourmente. 8.000 tonnes de poudre de lait présentant un risque de contamination à la salmonelle, produites dans l'usine de Craon, en Mayenne, se seraient écoulées, selon les informations du Canard Enchaîné et de l'Association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles (AFVLCS). Lactalis est déjà visé par une information judiciaire pour tromperie et blessures involontaires suite à l'affaire du lait infantile contaminé.

Lactalis aurait fabriqué ces tonnes de poudre potentiellement contaminées alors même qu'il retirait du marché tous ses produits infantiles, en décembre 2017. Les 8.000 tonnes de poudre potentiellement contaminée auraient été utilisées pour des desserts comme les pâtisseries, les glaces, les flans et les yaourts. La poudre était fabriquée dans les mêmes tours de séchage, dans les mêmes conditions que le lait infantile contaminé, selon l'AFVLCS.

L’État accusé

Des révélations qui pourraient bien éclabousser le gouvernement, car l'association des victimes affirme que cette poudre de lait a été écoulée avec la "complicité de l’État". Son président parle ce matin sur franceinfo de "dissimulation" : "L’État a privilégié l'intérêt économique de Lactalis au détriment de la santé publique", dit-il.

D'autant plus que le scandale remonterait à plus loin. Dans des documents transmis par la préfecture de Mayenne que l'association dit s'être procurée, il y aurait eu des contaminations dans l'usine de Craon entre 2005 et 2017.