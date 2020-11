Soutenons et faisons du sport lance Valérie Fourneyron

Le sport professionnel et amateur subit de plein fouet la crise sanitaire et économique. Emmanuel Macron recevra ce mardi une vingtaine d'acteurs du milieu. L'ancienne maire de Rouen et ancienne ministre des sports Valérie Fourneyron a appelé ce mardi sur France Bleu Normandie à soutenir ce secteur.

Emmanuel Macron s'entretiendra ce mardi avec une vingtaine d'acteurs du sport amateur et professionnel. Le président de la République doit ensuite annoncer des mesures de soutien à ce secteur lui aussi touché par la crise sanitaire et économique. L'ex maire de Rouen et ex ministre des sports Valérie Fourneyron a cosigné dimanche une tribune dans le Journal du Dimanche rappelant l'importance du sport même pendant le confinement. Et appelé à soutenir les clubs sportifs.

