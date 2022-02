Comment mieux détecter les commotions cérébrales dans le sport ?

On estime que cinq millions de sportifs en France, professionnels et amateurs, font face à un risque de commotion cérébrale (illustration)

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, n'était le seul membre du gouvernement en déplacement à Montpellier ce lundi. Egalement en visite, Frédéric Vidal, chargée de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle s'est rendue au GGL Stadium, l'antre des joueurs du Montpellier Hérault Rugby (MHR), où il a été question d'une nouvelle méthode pour améliorer le dépistage des commotions cérébrales chez les sportifs. En France, on estime que cinq millions d'amateurs et de professionnels font face à un tel risque.

Un protocole rapide et facile

C'est Franck Molina, directeur de recherche au CNRS à Montpellier qui est chargé de la présentation. L'intérêt réside dans le fait que le diagnostic s'appuie sur plusieurs facteurs : vidéo, tests verbal et moteur et même test salivaire grâce auquel on détecte certains marqueurs spécifique à une commotion cérébrale. "Tout ça va être fait très rapidement en dehors du terrain et on va savoir très vite si le joueur peut retourner sur le terrain ou s'il est danger et il vaut mieux qu'il se mette au repos pour être suivi par le corps médical" explique le scientifique.

Commotion ne veut pas dire KO

Le problème dans la détection d'une commotion est qu'elle n'est pas toujours évidente. "Il faut savoir, et c'est un piège, que seulement 10% des commotions s'accompagnent d'un KO. Les 90% restants, il faut savoir les repérer par le comportement du joueur : la façon dont il va tomber, se relever et la façon dont il va se comporter quand il reprend le jeu" indique le Dr Philippe Malafosse, SVM lors de certains matchs, c'est à dire Surveillant vidéo médical. Il est l'un des trois médecins du MHR.

Le rugby, exemple en la matière

Le MHR dont le directeur sportif n'est autre que Philippe Saint-André, ancien joueur qui a été sélectionneur du XV de France. "Nous à l'époque si tu sortais, on nous disait 'tu t'échappes, t'es pas resté avec les collègues sur le terrain" se rappelle-t-il en plaisantant, avant de poursuivre plus sérieusement. "On est un sport de passes mais aussi un sport de combat et s'il y a du combat, automatiquement, il y a des impacts et donc aujourd'hui la sécurité et la santé du joueur sont devenus primordiales et je pense que le rugby est un exemple à suivre sur cette question".

Leur première réactions qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas fait de commotion. C'est classique. Après, quand on leur montre la vidéo et leur comportement, alors là c'est un peu différent. Ils acceptent qu'on leur fasse le protocole"- Dr Malafosse, SVM

Pour chaque match de Top 14, il y a médecin indépendant des deux clubs qui s'affrontent pour éviter toute pression. S'il soupçonne une commotion cérébrale chez un joueur, il le signale à l'arbitre qui demande alors au joueur en question de sortir pour aller passer un "protocole commotion". L'examen dure 12 minutes, pas une de moins. Le joueur est autorisé à reprendre le jeu ou pas.

"Quand on a des chocs à répétition, on a des risques à long terme de maladies dégénératives s'ils sont trop fréquents"- Franck Molina, CNRS

L'objectif de cette nouvelle méthode est double : mieux détecter les commotions cérébrales pour mieux prévenir les risques à long terme détaille Franck Molina qui ne veut pas se limiter au dépistage. "Il faudrait un fichier du joueur. On saurait qu'à 16 ans, il a eu une grosse commotion et puis il est devenu pro, il en a eu une autre à 22 ans et donc ,peut-être qu'à la troisième, ce serait bien de faire attention, de ne pas le mettre au même poste ou de mettre moins d'intensité dans le jeu. L'idée ce n'est pas d'empêcher les chocs mais de les accompagner pour maintenir les joueurs en sécurité".