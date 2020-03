Depuis le début du confinement afin de tenter de limiter la propagation du coronavirus, les plus sportifs d'entre nous, les athlètes de course à pied notamment, sont particulièrement frustrés et c'est parfois très frustrant. Mais pour les autres, attention à ne pas présumer de ses forces

Sport et confinement : gérer la frustration pour les plus sportifs, rester raisonnables pour les autres

Pascal Rouballay est un ancien athlète de course à pied, aujourd'hui entraîneur à l'ASPTT Running à Orléans. Lui a l'habitude de courir au moins quatre à cinq kilomètres tous les jours, ses athlètes beaucoup plus, et il ne cache pas que le confinement n'est pas simple à gérer.

"Avec mes athlètes on était en pleine préparation, et tout d'un coup on nous dit "stop, arrêtez tout", c'est ça qui est dur. _C'est comme un sevrage brutal"_.

Un sevrage d'endorphines qu'il faut gérer

Pascal Rouballay explique les coureurs à pied, à force de s'entraîner, sécrètent une hormone, l'endorphine, qui les aide à gérer leur stress, qui leur apporte du plaisir : "un coureur qui s'arrête brutalement et qui doit rester à la maison, peut très vite être irritable, stressé, et frustré".

Deux kilomètres, on ne peut pas parler d'entrainement, mais plutôt de défoulement

Lui continue à courir en respectant les règles fixées par le ministère des sports, pas plus de deux kilomètres, et dans un périmètre de 500 mètres autour du domicile : "je le fais autour de chez moi, je suis les consignes, mais on ne peut pas parler d'entrainement, on peut plutôt parler de défoulement. Là on se retrouve complètement désœuvrés".

Pour compléter ces deux kilomètres frustrants, il faut donc trouver des solutions : "les rois du monde, en ce moment, ce sont ceux qui ont des tapis de course à la maison, ou un vélo d'appartement. Sinon à la maison, on monte les escaliers, un par un, puis deux par deux. Et puis il y a _beaucoup de sportifs qui nous donnent des conseils en ligne_, qui nous proposent des séances, ça s'est super !"

Dans le jardin on fait du gainage, dans la maison on fait des séances d'escalier

"Dans le jardin, on fait du renforcement musculaire, des foulées bondissantes, du saut de grenouille, des accélérations, du gainage, des abdos. Moi ce que je dis aux athlètes c'est d'être inventifs. Mais ça permettra d'éviter les blessures, pas de reprendre tout de suite la compétition".

Monter les escaliers, faire des séances dans le jardin, c'est aussi le conseil que donne Sophie Puisset. Elle est conseillère en développement au comité du Loiret d'EPGV (éducation physique et gymnastique volontaire), spécialisée dans la promotion du "sport-santé".

Attention au coaching sportif en ligne

"Nous ce que l'on recommande c'est de _bouger au moins toutes les deux heures_, si l'on est plus souvent que d'habitude dans son canapé en ce moment, et idéalement de faire 30 minutes d'activité physique par jour".

Mais Sophie Puisset alerte sur la tentation que nous pourrions avoir, de suivre aveuglément toutes les propositions de coaching en ligne, qui fleurissent sur les réseaux sociaux, les séances de sport à domicile : "souvent ces séances sont proposées par des salles de sport qui connaissent leurs adhérents et leur proposent des exercices adaptés.

"Le risque de ces vidéos, c'est de reproduire les gestes en n'adoptant pas les bonnes positions, on peut alors se faire très mal".

Pour Sophie Puisset, si l'on n'a jamais fait de sport, mieux vaut éviter de céder à cette forme d'urgence que l'on peut ressentir en ce moment.

Elle rappelle que l'activité physique, ça peut être tout simplement faire de la marche : "on a encore le droit de faire le tour du pâté de maison, alors pourquoi pas le faire en se fixant des objectifs, le boucler par exemple de plus en plus rapidement".

Faire le ménage, mais oui, c'est du sport !

Elle avance aussi une proposition, qui ne conviendra pas à tout le monde : "vous savez que le ménage, c'est une activité physique ? Si on la fait avec un peu plus d'intensité que d'habitude, cela peut tout à faire convenir !"

La fédération française d'EPGV vient de mettre en ligne sur son site internet et sur sa chaîne youtube des exercices adaptés à la pratique et à l'âge de chacun.