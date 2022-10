Sport et santé mentale : des foulées douces organisées à La Chartreuse à Dijon

À l'occasion des semaines de la santé mentale, Sébastien Paccoud, infirmier au centre hospitalier La Chartreuse à Dijon organise ce dimanche des "foulées douces".

Qu'est-ce que sont ces "Foulées douces" ?

L'objectif, c'est de faire rentrer le public dans l'hôpital psychiatrique pour faire découvrir le parc qui est très sympa. La thématique de la semaine d'information de santé mentale, c'est l'environnement. On va entrer en douceur dans un joli parc, en faisant de la course à pied.

Vous êtes aussi à l'origine d'un programme sportif de remise en forme pour vos patients : le réhabilitation run. Qu'est ce que c'est ?

Moi, soignant, je voulais mettre du sens dans la course à pied, et je ne voulais pas le faire n'importe comment. Je voulais que ça ait un sens avec tous les troubles psychiques. Du coup, le programme et l'objectif, c'est de transférer les stratégies d'endurance de la course à pied pour l'endurance au quotidien. Grâce à la pratique de la course à pied on peut jouer sur son organisation quotidienne, avoir les capacités à faire face à des stress quotidiens, trouver des aptitudes à gérer ça.

Pourquoi la course à pied en particulier?

Quand on est coureur, on sait qu'il faut se dépasser. Quand on fait un marathon à 35 kilomètres, c'est souvent difficile. Et il faut trouver les moyens pour aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on veut transmettre à nos patients pour que dans la vie, même en cas de difficultés, ils puissent faire face à ces difficultés et aller jusqu'au bout de leur projet.