Sport : au parc de La Villette, le plus grand espace de "street-Workout" de France

Depuis quelques semaines, les amateurs de gym et de fitness peuvent s'en donner à cœur joie au parc de La Villette où un immense espace dédié aux exercices de force, de souplesse, d'équilibre, et d'agilité est ouvert à tous.

C'est l'une des rares activités encore autorisée à l'heure du coronavirus : la pratique du sport en plein air. Ça tombe bien, à Paris, le parc de La Villette offre désormais une immense aire de "street-workout", cette discipline sportive mêlant la gymnastique et la musculation. Cela représente au total, 1540 mètres carrés d’aire sportive accessible à tous gratuitement pour pratiquer en toute liberté. Une aubaine pour les adeptes de la musculation et du fitness alors que les salles de sport sont toujours fermées en raison des restrictions sanitaires.

Une aubaine pour ces amateurs privés de salles de sport

Et comme tout bon sportif qui se respecte, tout commence par une bonne séance d'échauffement. Dans un coin, Alberto livre ses consignes à ses amis : "On va faire pendant 8 minutes, 20 répétitions de squat, 15 push-up et 10 sit-up." Son pote Philippe s’exécute, c'est intense, c'est physique mais visiblement ce Parisien adore ça. "En plus il y en a pour tous les niveaux" explique cet habitant du 20e arrondissement. "Ici c'est vraiment la partie la plus athlétique avec les barres, les agrées, les cordes ondulatoires mais il y a aussi des ateliers plus accessibles."

Cet amateur semble convaincu mais aimerait toutefois plus d'espaces de ce genre à Paris pour répondre à une demande en constante augmentation. Ce dimanche matin, il n'est pas encore 10 heures que, déjà, tous les ateliers sont occupés. Et ça n’étonne pas vraiment Nicolas qui termine une série de tractions. Ce trentenaire se rend ici une fois par semaine. Pour lui comme pour beaucoup d'autres cet espace flambant neuf c'est une aubaine. "Avant le reconfinement, j'allais dans une salle d'escalade mais comme les salles ont fermé, il ne me reste que le fitness en extérieur. Heureusement que ça existe parce que je pense que ça manque à beaucoup de gens de pouvoir sortir de chez soi et faire de l'exercice."

C'est dans le même esprit que Julie, acrobate à ses heures perdues, s'est mise à fréquenter cette aire de "street-workout". "Je fais beaucoup de cirque mais ils sont fermés actuellement c'est donc pour cela que je viens ici. Je viens faire ma préparation physique histoire de ne pas perdre tous les muscles quand ça rouvrira !" C'est donc parti pour une séance de trapèzes et de portés acrobatiques, des exercices que Julie espère très vite réaliser à nouveau... sous un chapiteau.