Sport sur ordonnance à Sorgues pour lutter contre la douleur et retrouver l'équilibre

Sorgues, France

L'activité physique sur ordonnance se pratique de plus en plus en Vaucluse. Il ne s'agit pas de faire du sport avec un chronomètre mais de se réconcilier avec son corps. Les médecins peuvent prescrire ces séances adapatéés aux pathologies pour diminuer la douleur ou améliorer l'équilibre.

Retourner marcher sans canne au jardin

A Sorgues, l'Association ASSER accueille prés de 80 personnes pour ces séances.. Michelle y vient chaque semaine pour de la gymnastique douce Elle a ainsi pu retrouver son équilibre et la possibilité de se déplacer : "je n'ai plus d'équilibre. Mon docteur m'a prescrit ces séances. J'ai du mal à lever les pieds. Je fais ces séances avec le bout des orteils. Physiquement on se sent mieux et moralement c'est très bien. _Avant je ne pouvais pas aller au jardin sans ma canne_. Désormais je peux y retourner sans ma canne. C'est extraordinaire".

Séances de sport adaptées à chaque malade

Angelina dirige la séance "en douceur. Je connais les patients. Je m'adapte. Au fur à mesure on renforce les faiblesses sans aller au delà de la douleur. Il y a des gens qui ne peuvent pas lever le bras au delà de l'horizontal. Ils ne forcent pas. Je sais qu'il s'arrêteront à hauteur de l'épaule".

Entretenir son corps pour oublier la douleur

Tout le monde est en tenue de sport mais ce sont des malades qui ont parfois passé des semaines à hôpital. En jogging pour des exercices avec un ballon, Valérie vient pour se battre contre sa fibromyalgie et surtout "se sentir plus fort que la maladie. Ca m'aide à tenir le coup. Les douleurs sont là tout le temps mais on écoute moins son corps". Aprés un AVC, Monique a "de gros problèmes d'équilibre. Les séances aèrent l'esprit. C'est encourageant pour soi-même. On se dit j'ai réussi ça."

Avant chaque séance, les patients sportifs détaillent leur maladie, leurs douleurs et les gestes impossibles à Agathe Martinez de l'association ASSER. Elle constate que ces patients "redécouvrent des mouvement. Ils seront plus à l'aise pour des gestes du quotidien comme attraper quelque chose dans le placard. Ils se redécouvrent et c'est bénéfique. Ce n'est pas remboursé par la Sécurité Sociale mais certaines mutuelles et assurances santé comme la MGEN ou la MAIF prennent en charge ces séances".