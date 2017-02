Sport sur ordonnance : l'exemple de Châteauneuf-sur-Charente

A partir du 1er mars, les médecins pourront prescrire à leurs patients, qui souffrent de maladies chroniques ou d'obésité, de faire du sport. C'est la généralisation à toute la France d'une expérience qui est menée depuis un an et demi à Châteauneuf-sur-Charente.

L'expérience a débuté en novembre 2015, dans 3 villes de l'ancienne région Poitou-Charentes : en milieu urbain à Poitiers, dans une plus petite ville à Saintes, et en milieu rural à Châteauneuf-sur-Charente. C'est là que le dispositif "Prescri Mouv" a le plus de succès. A la salle omnisports François-Gabart, l'une des salles est réservée deux fois par semaine pour cette activité.

Remplacer les médicaments

Le dispositif "Prescri-Mouv" regroupe un coordinateur diplômé en activités physiques et sportives, un professeur APA (activité physique adaptée), et une infirmière. C'est le maire de Châteauneuf, Jean-Louis LEVESQUE, ancien médecin de son état, qui est à l'origine de cette expérimentation, qui sera donc généralisée à l'ensemble du pays, grâce à un décret ministériel de Décembre 2015.

La plupart des bénéficiaires sont des personnes âgées, qui souffrent de maladies chroniques ou de difficultés pour se déplacer. Mais il y a aussi des jeunes, qui ont des problèmes de surpoids.

"Les jeunes générations (de médecins) ont compris que soigner les gens, c'est pas forcément une brouette de médicaments"

Les prescriptions de sport ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. C'est une aide de la Région qui permet de faire vivre le dispositif "Prescri Mouv" : salaires du coordinateur et du professeur, location des locaux, etc.