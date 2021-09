Le Spot à Montpellier, un centre de santé sexuelle d'un genre nouveau

Un centre de santé d'un nouveau genre a été inauguré ce jeudi à Montpellier : Le Spot, à deux pas de l'Hôtel de police géré par l'association Aides. Tout neuf, il est en fait ouvert depuis le mois de juillet. C'est un centre de santé sexuelle avec une approche communautaire, "à Montpellier, il y a un intérêt pour les chemsexers qui consomment des produits dans un objectif de performance sexuelle avec un très haut risque de contamination au VIH ou aux IST. Il y a les travailleurs du sexe aussi et globalement les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes" précise Camille Spire, la présidente nationale d'Aides, en ajoutant que Le Spot s'adresse également "aux usagers de drogue".

"Ce sont des communautés qui sont les plus à risques et les plus éloignées du soin. Parce que jugement, parce que compliqué d'en parer avec son médecin"- (Camille Spire)

Après Marseille, Paris et avant Nice, Le Spot de Montpellier est le troisième de France. La prise en charge est globale avec des consultations, sur rendez-vous ou non, assurées par des médecins généralistes, psychologue, urologue, addictologue mais aussi gynécologue, sexologue et infirmiers. Vous pourrez y être dépisté, traité, vacciné si nécessaire (Hépatite A et B et papillomavirus). Sur place, il y a même un laboratoire pour des analyses rapides.

"Montpellier, ce n'est pas un choix par hasard. Parmi les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, il y a 2% de plus de personnes séropositives que la moyenne nationale"- (Camille Spire)

Pourquoi cette approche communautaire ? "Pour éviter les expériences difficiles et compliquées" selon Vincent Péchenot, responsable d'Aides à Montpellier. "Pour une personne trans par exemple, parce que la carte vitale ne commence pas par le bon numéro, c'est d'être avec un praticien qui va mégenrer cette personne systématiquement. Pour des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, ça peut être des pratiques qui vont être difficiles à expliquer à un médecin qui ne les connait pas. Et si on ne parle pas de ces pratiques, on ne va pas avoir les réponses médicales qui correspondent".

Prise en charge gratuite et anonyme

En un peu plus de deux mois d'ouverture, Le Spot a déjà reçu 200 personnes environ. Le centre de santé sexuelle est ouvert tous les après-midi de 16h à 20h, du mardi au vendredi. De 14h à 18h le samedi et donc fermé le dimanche et le lundi. Il est situé au au 16 boulevard d'Orient.