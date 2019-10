St-Florent-sur-Cher : une première à la maison de santé pluridisciplinaire

Saint-Florent-sur-Cher, France

Ce nouveau métier d'assistante médicale a été créé dans le cadre du plan santé 2022. Outre les tâches administratives, Christelle effectuera certains actes destinés à faire gagner du temps au médecin durant sa consultation pour qu'il puisse accueillir plus de patients dans sa journée. La sécurité sociale a prévu de financer 4.000 postes de ce type en France.

La maison de santé pluridisciplinaire de St-Florent sur Cher est installée dans les locaux de la maison des solidarités du conseil départemental du Cher © Radio France - Michel Benoit

Le bureau de Christelle est situé dans le hall d'entrée de la maison de santé : c'est elle qui accueille les patients avec son large sourire. Mais ses compétences vont bien sûr au delà. Lorsqu'elle aura été formée, Christelle pourra prendre en main le patient pour le préparer à la consultation avec le médecin et réaliser certaines tâches préliminaires : " Je vais prendre la tension, la température, peser les personnes, je peux réaliser un électrocardiogramme, préparer le matériel de soins pour la consultation, m'occuper de sa stérilisation par exemple."

Le docteur Luc Colombier, de St-Florent-sur-Cher, est le premier médecin généraliste à bénéficier d'une aide pour embaucher une assistante médicale, en région Centre Val de Loire. © Radio France - Michel Benoit

Un parcours atypique pour cette jeune femme qui a débuté dans la restauration avant de se réorienter vers une formation de secrétaire médicale et d'exercer durant un an en cabinet de radiologie à Bourges. Le docteur Colombier pourra donc directement engager sa consultation quand le patient arrivera dans son bureau : " Un électrocardiogramme, ça prend quelques minutes... parfois, de déshabiller les enfants, surtout en période hivernale, ça peut prendre aussi quelques minutes. L'intervention de Christelle pourra me faire gagner de l'ordre de quatre à cinq minutes par consultation. Ce n'est pas négligeable et c'est l'objectif de la sécurité sociale : libérer du temps pour le médecin et lui permettre d'accueillir davantage de patients chaque jour, en zone de désertification médicale. " Le docteur Colombier s'engage donc à accueillir plus de patients chaque jour. En contrepartie, la caisse primaire d'assurance maladie lui versera une subvention durant trois ans : 36.000 euros la première année puis 27.000 euros la seconde et 21.000 euros enfin la troisième année.