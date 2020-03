Les bars, restaurants et discothèques sont fermés depuis samedi soir minuit et jusqu'à nouvel ordre. Le premier ministre Edouard Philippe a annoncé le passage au stade 3 de l'épidémie de Coronavirus. Les gérants des établissements de la Loire accusent le coup mais comprennent cette décision.

Coronavirus : l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Loire comprend la mesure du stade 3

Les bars, et les restaurants notamment sont fermés depuis samedi soir minuit et jusqu'à nouvel ordre.

La France est désormais au stade 3 de l'épidémie de coronavirus depuis ce samedi 14 mars 2020. 4500 cas au total en France et 91 morts dans le pays dont 1 mort dans la Loire : le dernier bilan de l'Agence Régionale de Santé a convaincu l'Exécutif de passer à l'étape supérieure et de fermer tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays".

Les magasins alimentaires, les pharmacies, les banques, les bureaux de tabac et les stations-essence restent ouverts ; en revanche depuis samedi minuit, les restaurants, les bars, les discothèques, les cinémas ont dû baisser leurs rideaux. Pour Alexandre Cipriani, patron de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) dans la Loire, c'est une mesure nécessaire.

On s'y attendait !

Pour Alexandre Cipriani, le stade 3 et la fermeture des bars et des restaurants notamment est une mesure indispensable pour lutter contre la propagation du coronavirus Copier

"On comprend cette décision. Les pays voisins avaient déjà pris cette mesure. Aujourd'hui, ça paraît indispensable si on veut arrêter ce virus !"

Face à ce moment difficile, Alexandre Cipriani qui est également chef du restaurant Le Pont Nantin de Saint Chamond, assure que le gouvernement prend des mesures pour accompagner le secteur pour les salariés et bientôt pour les employeurs.

Le gouvernement prend des mesures pour nous aider !

Alexandre Cipriani évoque les mesures économique prises par le gouvernement comme le chômage partiel pour aider le secteur Copier

"Le gouvernement a déjà pris des mesures pour aider les salariés au niveau du chômage et des arrêts de travail pour les gens qui ont des enfants. Et il est en train de se dessiner des mesures aussi pour les employeurs".