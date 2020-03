Stade 3 du coronavirus ? : "on travaille déjà à flux tendu" s'inquiète un infirmier en Mayenne

On s'approche du stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Le gouvernement pourrait, devrait l'annoncer dans la semaine. Le personnel soignant, qui travaille déjà à flux tendu, est en première ligne. Chez nous, c'est l'hôpital de Laval qui est l'établissement de référence mais il est possible, à court terme, en fonction de l'évolution de la maladie, les deux autres centres hospitaliers du département soient, à leur tour, mis à contribution. Et le contexte actuel n'est pas vraiment favorable. Les blouses blanches dénoncent, depuis des mois, leurs conditions de travail qui se détériorent, le manque de moyens humains et matériels, la fermeture de lits.

En phase 3, il faudra peut-être déprogrammer des activités"

Si le stade 3 est déclenché, ça risque de bouleverser l'organisation, le fonctionnement des hôpitaux souligne Sébastien Lardeux, infirmier-anesthésiste au centre hospitalier du Nord-Mayenne et secrétaire général du syndicat Force Ouvrière : "il est vrai que si on passe à la phase 3, il faudra prendre des mesures dans les hôpitaux car on ne trouve pas de personnel, comme ça, sous les sabots d'un cheval. On travaille déjà à flux tendu, l'hôpital public est exsangue et n'a plus les moyens de fonctionner normalement. Il faudra peut-être déprogrammer des activités. Le personnel prouvera son dévouement comme d'habitude et comme d'habitude le gouvernement, dans trois mois, l'oubliera et continuera ses mesures de restrictions budgétaires. Pour l'instant, il n'y a pas d'affolement".

Dans la région Pays de la Loire, 26 personnes ont été contaminées. Un seul cas en Mayenne a été recensé, une femme de 58 ans.