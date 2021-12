Staying Alive, l'application qui peut sauver des vies dans les Pyrénées-Orientales

Staying Alive, comme la chanson des Bee Gees. Celle qui donne le rythme à suivre pour un massage cardiaque. C'est aussi le nom de l'application à télécharger si vous voulez devenir Bon Samaritain. Le dispositif, déjà déployé dans d'autres départements en France, s'installe désormais dans les Pyrénées-Orientales. Que vous soyez formé(e), ou pas, aux gestes de premiers secours, vous pouvez vous inscrire et télécharger l'application Staying Alive.

L'application fonctionne grâce à la géolocalisation. Lorsque quelqu'un fait un malaise cardiaque, les pompiers lancent l'alerte sur l'application et si vous vous trouvez à proximité de la victime, vous recevez une notification. Vous devez alors répondre si, oui ou non, vous pouvez lui porter secours, en attendant l'arrivée des pompiers ou du Samu. Si vous êtes formé(e), vous pourrez faire un massage cardiaque. Si non, vous serez chargé(e) de trouver un défibrillateur grâce à la carte disponible sur l'application.

L'espérance de vie réduite après 4 minutes d'arrêt cardiaque

Dans ces moments, chaque minute compte. En moyenne, une équipe de secours met dix minutes à arriver sur les lieux à partir du moment où elle est alertée. "Pendant ce temps, il faut absolument pratiquer des gestes de secours, assure le directeur du SDIS dans les Pyrénées-Orientales, Jean-Pierre Salles-Mazou. Un massage cardiaque vaut mieux que de ne rien faire du tout !"

Déjà 600 personnes sont inscrites sur l'application dans les Pyrénées-Orientales. "L'idéal, pour que le dispositif fonctionne bien, serait d'avoir au moins 5.000 personnes inscrites dans le département."

Le Samu a également lancé son application mobile, en 2018. Le dispositif Sauv’ Life propose le même concept que Staying Alive. Mais le patron des pompiers l'assure ; l'efficacité des deux applications n'est pas remise en cause. "Au contraire, nous augmentons les chances de survie."