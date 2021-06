Ste Ménéhould : elle a sans doute sauvé une vie grâce à l'application mobile"AFPR-Premiers répondants"

Une jeune marnaise a sans doute sauvé une vie en pratiquant les premiers gestes de secours sur un homme victime d'un malaise cardiaque à Ste Ménéhould. Elle a été géolocalisée et sollicitée via l'application mobile "AFPR-Premiers répondants". 300 personnes y sont inscrites dans la Marne.

Jennifer Cantet est la première marnaise bipée par l'Association française de premiers répondants. "C'était un soir, nous étions à table, précise Jennifer Cantet, quand mon téléphone mobile s'est activé pour me signaler une personne victime d'un malaise cardiaque". C'était à deux pas de chez elle, elle a foncé et pratiqué les premiers massages sur la victime, le temps que les urgentistes installent leur équipement et prennent le relai. Jennifer Cantet est infirmière, elle a trouvé naturel de s'inscrire sur cette plate-forme lancée en Moselle en 2018 et qui recense aujourd'hui trois cents personnes sur le département de la Marne.

Une application qui peut sauver des vies

L'application est gratuite, exempte de publicités, conçue par une entreprise française, elle met en relation services de secours et secouristes volontaires dès lors qu'un malaise cardiaque est signalé. Les bénévoles sont géolocalisés grâce à leur téléphone mobile et peuvent intervenir bien avant pompiers et Samu pour les premiers gestes, explique Frédéric Leybold, président de l'Association française de premiers répondants, un infirmier luxembourgeois qui a lancé l'AFPR en Moselle en 2018. En mai dernier, une convention a été signée avec le Département de la Marne, la Région Grand Est et les acteurs tels que l' Agence régionale de santé, le CHU ou encore le Service départemental de l'incendie et de Secours. Les personnes formées aux premiers gestes de secours et inscrites sur le site sont géolocalisées dans un rayon de 300m en zone très urbaine, 500m en zone urbaine et 1km en zone rurale. Si l'association compte essentiellement des professionnels de la santé sur sa plateforme, elle espère élargir son fichier aux personnes formées aux gestes de secours.

Les secouristes sont géolocalisés dans un rayon de 300m en zone très urbaine, 500m en zone urbaine et 1km en zone rurale

"C'est important de s'inscrire via cette application, insiste Jennifer Cantet, dans ce genre de malaise, chaque minute est précieuse. Cela peut arriver près de chez vous, à un proche, et on aimerait vraiment que quelqu'un puisse être le premier maillon de la chaine, très rapidement."