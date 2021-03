Stephan, Covid long à Villeneuve-les-Avignon : "je n'ai retrouvé que 50% de mes capacités"

Le Covid long doit devenir une priorité pour les autorités sanitaires. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui le réclame. En France, impossible de savoir combien de personnes souffrent de symptomes du Covid sur le long terme. Une extrême fatigue, des douleurs musculaires, des pics de tension, des douleurs au ventre, des problèmes de peau, qui subsistent parfois de longs mois après que le malade a attrapé le virus. C'est le cas de Stephan Weissenbacher, 47 ans, à Villeneuve-les-Avignon (Gard).

Il a attrapé le Covid en vacances et depuis, il ne s'en sort pas. Au mois d'août, Stephan, sa femme et leurs 4 enfants ont pris des vacances bien méritées après de longs mois de confinement, dans leur appartement. Au retour, tous sont contaminés. Mais c'est Stephan qui souffre des symptômes les plus violents. "J'avais mal partout, je dormais sans arrêt, mes draps étaient trempés tellement j'avais de température, jusqu'à 40 de fièvre", raconte-t-il.

"Le Covid m'a stoppé dans mon élan" - Stephan

Six mois plus tard, la fièvre et partie, mais pas la fatigue. Stephan, jamais un rhume. Stephan, le sportif, travailleur, hyperactif, il faut oublier : "Je faisais des kilomètres sans être essoufflé. Aujourd'hui, je fais 300 mètres, je suis épuisé. Hier j'ai fait 10 heures d'avion. En règle générale, le lendemain, je suis en pleine forme. Mais ce matin, j'ai du me lever, c'était horriblement dur". Il a même du renoncer à ses activités habituelles, comme "la marche en montagne, le parachute. Il y a des choses que j'ai complètement laissé tomber. Avant, je n'arrêtais pas de bricoler, aujourd'hui je fais la moitié de ce que je fais d'habitude. On se pose la question de savoir quand ça va revenir à la normale. Ça fait six mois, est-ce-que ça reviendra un jour ?"

Un traitement contre les pics de tension

Après six mois d'arrêt, Stephan s'est forcé à reprendre le travail. Il installe des machines sur des chantiers à travers toute la planète. Au cours de sa convalescence, il a fait un passage chez le professeur Raoult à Marseille. Après de nombreuses crises, le cœur qui s'emballe et une tension à 24, il est désormais sous traitement. Mais la médecine tâtonne et n'est pas capable de répondre à une question simple "pourquoi?". Pour Stephan, c'est même le plus dur à accepter "je me suis senti abandonné par le milieu sanitaire et médical. Parce qu'on est tout seuls, on ne sait pas quoi faire".