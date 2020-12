La vaccination, "un acte de médecin" selon le président du Conseil de l'Ordre en Haute-Garonne

Dans l'attente de l'arrivée des premiers vaccins contre le coronavirus, le gouvernement table sur une stratégie de vaccination pour la population, avec des populations prioritaires, comme les soignants et les résidents d'Ehpad, mais aussi des campagnes de vaccination grand public, annoncée par Emmanuel Macron pour le printemps prochain.

Qui fera les futurs vaccins ?

Mais encore faut-il aussi décider qui fera ces vaccins. Selon Stéphane Oustric, président du Conseil de l'Ordre des médecins en Haute-Garonne, il est impératif que les vaccinations soient confiés aux médecins généralistes.

Au micro de France Bleu Occitanie ce mercredi 2 décembre, il a maintenu que les médecins traitants sont les mieux habilités pour ce geste que les autres professionnels de santé.

Un geste médical

"On ne va pas inventer une nouvelle profession d'injecteurs" clame le président du Conseil de l'Ordre des médecins en Haute-Garonne. Selon Stéphane Oustric, pour faire un vaccin, "il faut aussi connaître le parcours de soins du patient, son dossier médical, pour comprendre dans quel contexte on le vaccine".

"Ce n'est pas un simple geste que l'on délègue à n'importe quel professionnel de santé, c'est un acte de médecin. Il ne faut pas en permanence penser qu'avec le plus grand nombre, on fera mieux. On fait bien quand il y a de la qualité et de la sécurité des soins. Et ça passe par le médecin de famille, le médecin traitant, le médecin généraliste, qui sont les piliers du système de santé".

Pour Stéphane Oustric, la première injection doit donc être impérativement faite par un médecin généraliste, quitte à déléguer à des infirmiers ou des pharmaciens, de manière très encadrée, le soin de pratiquer les vaccins dans un second temps, pour une deuxième dose, si elle est nécessaire.