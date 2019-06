Stérilisation des chats :une priorité pour la SPA

Faire stériliser beaucoup plus de chats, ceux des rues comme ceux de nos maisons, c'est la priorité de la SPA. D'où un sondage fait par OpinionWay pour la Société de protection des animaux auprès des propriétaires de félins et des vétérinaires sur leur perception de la stérilisation.

La SPA veut que beaucoup plus de chats, les domestiques comme les "libres", soient stérilisés. Pour savoir quels sont les freins et aussi les idées reçues sur la stérilisation, la Société de protection des animaux a commandé un sondage OpinionWay auprès des propriétaires de félins et des vétérinaires. Et ce qu'il en ressort, c'est que les amoureux des chats sont loin de tout savoir sur la stérilisation.

Pour eux, les avantages numéro 1 de la stérilisation, c'est le contrôle des naissances. Ce qui est vrai. En 4 ans, Monsieur et madame Chat peuvent avoir jusqu'à 20 000 descendants. Et aussi le confort du matou. C'est pas faux mais c'est surtout mieux pour notre propre conforts. Ce qui se sait moins, c'est que c'est meilleur pour la santé du félin. Ca prévient des maladies graves, tumeurs et virus. Et ça limite les bagarres entre amoureux transis. Ca évite aussi de condamner les chats des rues à une vie de galère. Leur espérance de vie n'est que 2 à 5 ans contre 20 pour les chats domestiques.

Mais mieux connaitre ces avantages ne suffit pas. D'après, le sondage, le gros frein à la stérilisation : c'est le prix de l'opération. Mais là aussi, il y a des solutions méconnues. Les dispensaires de la SPA opèrent à des tarifs très raisonnables. Et ils peuvent même aider financièrement les très petits budgets.

Pour en savoir plus : www.la-spa.fr/la-sterilisation