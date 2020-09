Stocks de sang au plus bas à Nancy : un appel lancé aux donneurs et aux mairies

Du jamais vu depuis 10 ans. Les réserves de l'Etablissement français du sang (EFS) sont au plus bas et il lance un appel "d'urgence". Appel relayé par l'EFS de Nancy par le biais de la responsable des collectes, Maryse Morel, invitée de France Bleu Lorraine ce mercredi matin.

En cause : l'épidémie de covid et l'annulation de nombreuses collectes mobiles, notamment auprès des entreprises ou des campus universitaires. "Il faut savoir que 80% de nos prélèvements de sang proviennent des collectes mobiles organisées dans les villes et villages", explique le Dr Morel.

Il est vraiment important que les pouvoirs publics soient à nos côtés pour maintenir toute cette offre de collecte. C'est primordial - Maryse Morel

L'appel est donc lancé auprès des donneurs mais aussi des mairies pour qu'elles continent d'accueillir des collectes dans leurs salles. "On prend bien sûr toutes les mesures de précaution pour éviter le risque de transmission du virus", ajoute Maryse Morel, "port du masque obligatoire pour tout le monde, donneurs, bénévoles, équipes. Il y a de la solution hydroalcoolique donc tout est mis en place et il est important de continuer à prélever sur tous les lieux de collecte."

L'EFS du Grand Est dispose actuellement d'un stock de 9 000 poches de globules rouges. Il en faudrait 12 à 13 000.