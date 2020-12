"Stop au mépris!" crient les sages-femmes qui manifestent à Valence

Les sages-femmes réclament une pleine reconnaissance de leurs compétences. Elles ont été mal considérées au début de la crise Covid-19, les libérales ne bénéficiant même pas de masques fournis par l'Etat. Elles se sont senties oubliées du Ségur de la Santé, et là, la fronde de syndicats de médecins contre une évolution de leur statut a fini de les mettre en colère.

Manifestation de sages-femmes à Valence (Drôme) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Le métier de sage-femme vient d'être débattu à l'Assemblée Nationale. Une loi, adoptée en première instance, les autoriserait à prescrire des arrêts de travail de plus de 15 jours, élargirait leur droit à prescrire des médicaments. Mais d'autres amendements ont été rejetés, notamment sur la possibilité pour les sages-femmes d'être le professionnel "référent grossesse".

Les médecins se sont braqués explique Elisa Etienne, qui préside le conseil départemental des sages femmes de la Drôme : "certains médecins, dans leur communiqué de presse, ont écrit que nous étions une profession "dite médicale". Or, elle n'est pas "dite médicale", elle est médicale. Ils trouvent que notre bagage médical est trop mince pour prendre en charge la mère et l'enfant, et qu'on les met en danger. Nous on dit "Stop au mépris!".

Plus d'autonomie pour les grossesses non pathologiques

Les sages-femmes revendiquent en fait plus d'autonomie pour suivre les grossesses qui ne présentent aucun risque souligne Elisa Etienne : "les sages-femmes ne suivent actuellement que 25% des grossesses physiologiques" souligne Elisa Etienne, "or, en l'état actuel de l'économie de la santé, il serait plus avantageux que ces femmes soient suivies par une sage-femme et qu'elles ne soient orientées vers les médecins que si il y a une pathologie, compte tenu du fait aussi que la démographie médicale pour les gynécologues-obstétriciens est moindre."

Les sages-femmes prévoient de nouvelles journées d'actions en janvier, en février, avant des négociations prévues au printemps avec le Ségur de la santé publique.