"Stop au mépris" : les médecins généralistes d'Alsace à nouveau en grève ce mardi

Les médecins se mobilisent de nouveau ce mardi 14 février. La majorité des syndicats les appellent à la grève, et à une manifestation nationale à Paris. De nombreux médecins généralistes alsaciens ont prévu d'y participer. "Ce n'est pas qu'une question d'argent", rappelle Patrick Nicol, médecin généraliste à Bernardswiller (Bas-Rhin). "Le coût de la vie augmente pour nous aussi. Sur une consultation à 50 euros, il y a 60% de charges. Si le médecin doit en plus embaucher du personnel pour améliorer la prise en charge, il ne reste plus grand chose."

"De plus en plus de jeunes jettent l'éponge"

Une consultation plus chère permettrait selon les médecins d'embaucher des secrétaires ou des assistants médicaux pour gérer une partie du travail. Or, les négociations en cours avec l'Assurance Maladie et le gouvernement ne prévoient pour l'instant qu'une revalorisation d'1,50 euros. "Une consultation à 26,50 euros, on se moque de qui ?" s'insurge Patrick Nicol.

Selon lui, c'est l'avenir de la médecine de proximité qui est en jeu. "Face aux charges administratives, de plus en plus de jeunes collègues jettent l'éponge. D'autres partent travailler en Suisse, certains collègues qui exercent sous diplôme européen, les médecins roumains notamment, rentrent chez eux. A ce rythme-là, il n'y aura bientôt plus personne !"

Une mobilisation "très suivie"

"Un mépris, une gifle pour toute la profession", c'est aussi ce que ressent le docteur Guilaine Kieffer-Desgrippes, présidente du syndicat SML 67 et médecin chez SOS Médecins. Elle sera présente dans le cortège parisien ce mardi après-midi, et pense que la mobilisation "sera très suivie".

"Les médecins sont très remontés, à la fois contre cette revalorisation infime du prix de la consultation, et contre la proposition de loi Rist". Actuellement examiné par le Sénat, ce texte prévoit notamment de permettre l'accès direct, sans ordonnance, aux praticiens paramédicaux (kinésithérapeutes, orthophonistes). Il autoriserait aussi les infirmiers en pratique avancée à examiner des patients et prescrire des traitements, pour pallier le manque de médecins.

"On fait croire aux Français qu'ils seront aussi bien soignés mais c'est faux. Un infirmier sera sans doute capable de gérer un rhume, mais pourrait passer à côté d'une pneumopathie", s'inquiète Guilaine Kieffer-Desgrippes. "Or, l'examen clinique est le propre du médecin. C'est grâce à nos dix années de formation qu'on est capable de le mener correctement." De son côté, le gouvernement défend un texte permettant de "favoriser l'exercice coordonné" entre soignants et ainsi "libérer du temps médical".