"Stopper le chaos à l'hosto" ! Nouvelle journée de mobilisation des personnels soignants

Les personnels soignants vont une nouvelle fois descendre dans la rue ce mardi 7 juin pour une journée de mobilisation nationale. Les hospitaliers réclament plus de moyens, de la reconnaissance et une revalorisation salariale. A Laval, un rassemblement est organisé à 17 heures 30 devant l'hôpital.

Des urgences obligées de fermer plusieurs nuits chaque mois, des patients qui doivent attendre des heures sur un brancard, des soignants obligés de revenir sur leurs jours de congés...l'hôpital est au bord de l'implosion. Caroline Brémaud, la cheffe des urgences du Centre Hospitalier de Laval était l'invitée du 6/9 de France Bleu Mayenne et France 3 Pays-de-la-Loire ce mardi 7 juin.

France Bleu Mayenne : Les médecins urgentistes sont-ils devenus maltraitants?

Caroline Brémaud : "Oui, c'est la réalité des médecins urgentistes de toute la France. Je l'ai dit sur votre antenne en octobre dernier quand vous m'avez invitée _la Mayenne est un lanceur d'alerte, d'alerte sur ce qui se passe dans toute la France_. Et donc ce qui se passe à Laval n'est que le reflet de ce qui se passe partout et dans toutes les urgences de France. On peut être maltraitant parce qu'on a une charge de travail qui est énorme. Parce que on a des patients partout, dans des locaux qui ne sont pas adaptés. On a une charge de travail énorme, on fait des heures supplémentaires qui nous rendent fatigués. Et ça peut être compliqué. On peut être confronté à une perte de sens. "

FBM : Alors, qu'est-ce-qui a changé depuis le mois d'octobre, depuis qu'on vous a reçu?

Caroline Brémaud : _"Ce qui a changé, c'est qu_'il y a eu une prise de conscience collective qui fait qu'on aboutit aujourd'hui à un mouvement de grève nationale. Donc, il y a eu une cinquantaine de manifestations, je crois, dans toute la France. Et puis un rassemblement à Paris à 13 h 30. Donc ça, c'est une bonne chose que les gens se rendent compte que le système de santé s'écroule parce que ça fait longtemps qu'on le dit. Et ça fait longtemps qu'on essaie de se débattre pour faire réagir la population. Parce qu'il faut arrêter de croire que le système de santé, c'est l'affaire des soignants. On sera tous un jour un usager de la santé. Vous, moi, tout le monde, moi, j'ai la chance d'être médecin. Donc je vais me soigner, soigner mes proches. Mais c'est pas juste que tout le monde ne puisse pas en profiter de la même façon. Donc je ne veux pas aboutir à un système de santé à deux vitesses. Il faut qu'on se batte, il faut que la population soit à nos côtés, à nos côtés. Donc là, vous êtes dans votre voiture, vous écoutez France Bleu Mayenne et bien à 17 h ou 17 h 30, venez à l'hôpital ou au rond point de l'hôpital pour montrer votre attachement à ce service public qui est précieux."

FBM : On vous a promis beaucoup de choses. Est-ce que ces promesses ont été tenues? ou alors est-ce-que les élus vous ont menti?

Caroline Brémaud : " Non, il n'y a pas eu de mensonge de la part de nos élus locaux. Il y a eu un soutien permanent. On a pu récolter des fonds pour le projet architectural et on a même eu la chance d'avoir un petit budget pour des urgences provisoires pour attendre le projet architectural qui est conséquent et qui va prendre plusieurs années. Donc là, ce mois ci commence les travaux pour améliorer un petit peu les conditions d'accueil des patients et les conditions de travail des soignants. Et puis après, il y aura une étape de livraison en septembre pour l'étape un. Puis après, il y a une étape deux, une étape trois. Donc je pense que dans le premier trimestre 2023, on aura des urgences avec un profil un petit peu différent pour pouvoir patienter dans l'accueil de nos patients. Après tout ce qui concerne la gestion des déserts médicaux, malheureusement, ça ne dépend pas que de nous."

FBM : Il y a les élections législatives qui arrivent. Ce dimanche, c'est le premier tour. Vous attendez quoi des candidats, justement? Est ce que vous les avez interpellés? Vous leur avez écrit?

Caroline Brémaud : "Je les ai interpellés parce qu'on se côtoie régulièrement. Et je pense que ça y est, la santé est devenue une préoccupation. Au niveau local, c'était déjà. C'était déjà le cas au niveau. Au niveau national, c'est enfin un sujet de préoccupation majeure. Après, moi, j'attends les faits, on verra bien. _J'attends surtout que la population se mobilise_. C'est une élection qui est importante. Il faut vraiment que les gens aillent voter. Notre devoir de citoyen. On ne peut pas être exigeant envers nos politiques si on n'exprime pas notre besoin."

FBM : Emmanuel Macron a annoncé une mission flash pour les urgences, c'est-à-dire un mois pour faire le bilan de la situation. Et puis avec des solutions à trouver cet été. Sébastien Lardeux, qui est le représentant de Force ouvrière, parle de marketing politique, c'est aussi votre sentiment?

Caroline Brémaud : "Oui, je suis assez d'accord. Ça fait longtemps qu'on dit ce qui ne va pas. Ça fait longtemps qu'on fait l'état des lieux avec eux, que ce soit au travers des différents syndicats, que ce soit au travers des différents collectifs. Il y a eu beaucoup de travail de réalisé pour faire un état des lieux. Et puis même au Sénat tout simplement, il y a eu un rapport qui est conséquent, qui établit de manière claire et exhaustive la problématique et qui prend en compte aussi les territoires. Donc, je pense qu'on perd un mois avec cette mission."