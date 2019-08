Strasbourg : 100 appartements thérapeutiques pour des sans-abri avec des troubles psychiatriques

Fournir un logement à des personnes sans domicile fixe ayant des troubles psychiatriques et utiliser ce logement comme un outil pour établir un programme de soins et d'accompagnement sur mesure, c'est le principe du dispositif "un chez soi d'abord" qui arrive à Strasbourg.

Strasbourg, France

Comment aider les personnes sans domicile fixe ayant en plus des troubles psychiatriques ? "Un chez soi d'abord", c'est le principe du dispositif novateur qui arrive à Strasbourg d'ici la fin de l'année 2019. L'idée vient d'Amérique du Nord et a fait ses preuves dans quatre métropoles françaises (Paris, Toulouse, Lille, Marseille) depuis 2011. Le principe : permettre à ces personnes d'accéder à un logement et d'y rester, puis utiliser le logement comme un outil pour les soigner.

Pour atteindre ce double objectif d'accès au logement et aux soins, les personnes cibles seront logées dans des appartements sociaux ou privés répartis sur l'Eurométropole strasbourgeoise selon leurs souhaits, pas de bâtiment unique pour éviter toute stigmatisation. Un intermédiaire assure la location et rassure le bailleur, les personnes aidées paient ensuite le loyer en fonction de leurs capacité, souvent grâce aux aides auxquelles elles ont droit comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé. Car le public visé est très précis : ce sont uniquement des personnes à la rue ayant des troubles psychiatriques et en situation régulière sur le sol français. Il faut également que ces personnes soient d'accord pour participer au programme.

14 000 euros par an contre 40 000 pour une personne qui reste à la rue

Ensuite, et c'est là tout l'intérêt : une équipe pluridisciplinaire est d'astreinte 24h/24 pour assurer un suivi et intervenir en cas de problème. L'objectif est de mettre en confiance la personne aidée pour qu'elle se soigne mais aussi éviter qu'elle perde son logement. Cette équipe sera composée d'un médecin psychiatrique, un addictologue, des infirmiers, des assistants sociaux mais aussi des paires, des personnes qui ont connu une situation similaire et qui peuvent témoigner de leur expérience. Ce système est financé par l'Etat et il s'avère gagnant-gagnant : le dispositif coûte 14 000 euros par personne et par an. Alors que quelqu'un à la rue avec des problèmes psychiatrique coûte environ 40 000 euros par an à la société parce qu'il finit souvent aux urgences ou dans un hôpital psychiatrique. Là, on évite ces situations coûteuses et cela fonctionne sur le long terme : au cours des expérimentations menées ailleurs en France depuis 2011, huit personnes sur dix parviennent à garder leur logement de manière autonome.