Strasbourg, 5e métropole la plus touchée par le coronavirus en France

L'Eurométropole de Strasbourg atteint les 670,9 cas pour 100.000 habitants selon les dernières données de Santé publique France. C'est le cinquième taux d'incidence le plus élevé pour une métropole en France. Saint-Etienne, Lille et Lyon sont les villes plus touchées.