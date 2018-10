Strasbourg, France

L'institut de biologie moléculaire et cellulaire (IBMC) a inauguré lundi à Strasbourg sa nouvelle unité de recherche : l'insectarium. L'établissement est destiné à l'étude et la compréhension des maladies transmises par le moustique comme le paludisme, la dengue ou le virus Zika. A l'échelle mondiale, ces maladies provoquent 750.000 décès par an.

L’Institut de biologie moléculaire et cellulaire (IBMC) @unistra@cnrs inaugure sa nouvelle extension ce lundi 1er oct. L’Insectarium, un outil de pointe destiné à l’étude et la compréhension des maladies transmises par le moustique. https://t.co/tASfPeMkAypic.twitter.com/W6206fhqfO — Univ_Strasbourg (@unistra) October 1, 2018

L'insectarium va permettre de travailler sur les moustiques infectés pour comprendre comment ils interagissent et pour tester de nouveaux moyens de lutter contre les maladies qu'ils peuvent transmettre à l'homme.

Des larves et des nymphes de moustiques. © Radio France - Olivier Vogel

L'insectarium de Strasbourg est le troisième d'Europe. Il est financé par l'Etat et le CNRS pour 6 millions d'euros. L'IBMC héberge trois unités du CNRS et regroupe plus de 230 scientifiques, dont Jules Hoffmann, prix Nobel 2011 de médecine et de physiologie.

Les salles dans lesquelles les moustiques se reproduisent. © Radio France - Olivier Vogel