Strasbourg : alerte sur la santé des étudiants infirmiers

Pour la santé des étudiants infirmiers, le constat est affligeant. Le mois dernier, une enquête menée par la Fédération Nationale des Étudiant.e.s en Soins Infirmiers (FNESI) a alerté l’opinion publique sur leurs conditions d’étude. Un étudiant sur deux a déjà envisagé d'arrêter ses études.

En troisième année, 60% des élèves considèrent que leur santé a été fortement dégradée au cours de la formation. En cause, des stages compliqués, des formateurs peu présents et une responsabilisation précoce explique Tatiana Alfonso, étudiante en deuxième année à Strasbourg.

“On nous donne trop de responsabilités, notamment dans les stages en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Il faut savoir que si il y a un problème dans la préparation des médicaments que l’on administre, si on arrive en justice, c’est nous qui prenons et non pas notre tuteur.”

De plus, le manque de personnel dans certains services hospitaliers est problématique. Les stagiaires, appelés quand il n’y a pas assez d’aides soignants, deviennent alors des membres de l’équipe à part entière.

En soins infirmiers, certains étudiants se retrouvent alors à accompagner les malades en tant que aides soignantes de substitution.

Pour Bilal, étudiant en troisième année et président de l’association des étudiants infirmiers de Strasbourg, l’explication de ce mal-être se trouve aussi du côté la non-formation des tuteurs dans les services hospitaliers.

“Les services n’ont pas les moyens de former les tuteurs. Du coup, les tuteurs qui forment les étudiants n’ont pas eux-même la formation pré-requise et n’ont pas le temps”

Pendant leurs trois années de formation, les étudiants doivent réaliser six stages soit 60 semaines au total. Ces moments de formation particulièrement stressants poussent même certains d’entre eux à consommer divers drogues. 67,5% des étudiants infirmiers ont augmenté leur consommation de tabac au cours de la formation et plus de 21% affirment consommer des drogues.

Face à ces problématiques, les étudiants infirmiers attendent une réponse plus globale permettant aux services hospitaliers de sortir la tête de l’eau et de former décemment leurs stagiaires. En attendant, divers pistes de solution ont été pensés. À Strasbourg, les étudiants ont accès au SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives), un moyen de populariser une “pratique sportive universitaire encore loin d’être démocratisée” commente la FNESI.