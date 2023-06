Strasbourg : au Vaisseau, l'intelligence artificielle expliquée aux plus jeunes

C'est un vote sans doute historique qui va avoir lieu ce mercredi 14 juin au Parlement européen de Strasbourg. Les députés européens vont voter pour les premières règles au monde sur l'intelligence artificielle. L'objectif est d'éviter les dérives et limiter les risques lors de l'utilisation des IA.

Emmanuel Macron a déjà promis de ne pas attendre et d'adopter pour la France ces règles contraignantes. Mais aussi de faire de la France une championne dans le domaine de l'IA. Car l'intelligence artificielle est un peu considérée comme une seconde révolution, après celle d'internet.

Mais en fait, c'est quoi l'intelligence artificielle ? Le Vaisseau à Strasbourg (centre pour faire découvrir de façon ludique les sciences aux 3-12 ans) vient tout juste d'ouvrir un espace où les petits peuvent découvrir l'intelligence artificielle.

Ils comprennent d'abord que les IA sont des algorithmes nécessaires à la programmation de machines. Les enfants commencent donc par programmer des robots. Pour aller plus loin et voir que ces programmes peuvent désormais apprendre, ils participent à une espèce de test de Turing (qui consistait à savoir si une machine pouvait reproduire la conversation humaine et à évaluer le dialogue) revu pour les enfants : le Vaisseau a eu l'idée de faire écouter des dialogues à des enfants. Ils doivent donc déterminer, en écoutant attentivement la conversation et en repérant d'éventuelles incohérences, s'il s'agit selon eux d'une intelligence artificielle ou d'un être humain réel.

Des élèves déjà conscients des dangers potentiels des IA

Enfin, ils se retrouvent devant Miro, un petit robot en bras articulé, doté d'une intelligence artificielle limitée. Il peut par exemple recréer des tableaux de Mathis à partir d'une photo de vous, ou encore jouer avec vous au morpion et vous chambrer lorsque vous perdez. Tout cela pour au final faire comprendre aux enfants qu'une intelligence artificielle est une somme d'algorithmes capables d'apprendre, d'imiter le comportement humain, et désormais présents dans de nombreuses machines.

Le robot Miro doté d'une intelligence artificielle peut jouer avec vous © Radio France - Antoine Balandra

"On a retenu cette définition universelle et très simple qui est : c'est une ensemble de technologies qui imitent l'intelligence humaine" explique Raphaël Vandamme, muséographe au Vaisseau. Le Vaisseau propose aussi un historique de l'intelligence artificielle, des années 1950... à 2092, date à laquelle il imagine, pourquoi pas, une présidente de la République qui est une IA. De quoi faire réfléchir les enfants sur les dangers, les limites à donner à ces intelligences artificielles.

"Ce sont des programmes qui dans pas longtemps seront plus intelligents que nous. Mais quelqu'un a inventé ça, donc lui il est plus intelligent que les IA" explique Médine, une élève de 8 ans, scolarisée à Metz. "A cause de lui, on ne peut pas réfléchir avec notre cervelle, cela sert à nous remplacer nous" estime quant à lui Icham, un autre élève de CE2.

Une promesse pour l'avenir en matière de médecine

Mais les IA ne sont pas que des menaces qui pourraient un jour remplacer l'être humain dans certains domaines. La cancérologie par exemple attend beaucoup de ces programmes. Leurs applications vont révolutionner la médecine explique Patrick Dufour, professeur émérite de cancérologie à Strasbourg. "On est à l'orée d'une révolution. Nous avons besoin d'avoir des diagnostics précoces parce que c'est là que l'on peut espérer guérir le cancer. Et je pense que l'intelligence artificielle, le progrès qu'elle apporte, c'est dans ce diagnostic précoce. Dans le cancer du sein par exemple, l'IA va aider à analyser l'image de manière plus fine. Donc on pourra opérer à un stade très précoce en cas de découverte d'une anomalie. Et on aura un taux de guérison très important, qui dépasse les 95%" explique le spécialiste.

Il sera aussi par exemple bientôt possible de détecter un cancer de l'estomac à un stade très précoce grâce à une simple prise de sang. "Un chercheur, à partir de données sanguines données à un algorithme, a réussi à détecter ce cancer avec une certitude supérieure à 99%. Donc c'est un élément important, parce que le cancer de l'estomac à un stade avancé est très dur à traiter. Pour le cancer du poumon, par l'intelligence artificielle, on arrive à identifier à un stade précoce un nodule banal ou un cancer. Donc c'est un bénéfice important pour les patients" poursuit Patrick Dufour.