Strasbourg : début des vaccinations contre le Covid-19 pour les médecins libéraux

Les professionnels de santé libéraux peuvent se faire vacciner contre le Covid-19 à partir de ce jeudi 7 janvier aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Le centre de vaccination international accueille une quinzaine de praticiens. L'objectif est de les protéger eux et leurs patients.

Les vaccinations contre le Covid-19 pour les médecins libéraux a commencé ce jeudi 7 janvier aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS). Une quinzaine de praticiens sera accueillie au centre de vaccination international. Près de 80 rendez-vous ont été pris pour la semaine prochaine. Pour l'instant, les injections concernent les plus de 50 ans toutes catégories confondues et les plus à risque.

Protéger les patients

Assis dans le hall d'entrée, Christophe Weber, psychiatre à Strasbourg, remplit la traditionnelle fiche de renseignement. Il voit deux objectifs à la vaccination : "D'abord pour me protéger moi, de l'attraper et d'avoir une forme grave et pour aussi protéger les patients que je reçois."

Un peu plus loin, Philippe Soskin coche aussi les cases d'un questionnaire sur son état de santé. Pour ce cardiologue, il n'y a pas d'option : "C'est rigoureusement indispensable ! J'ai le malheur de connaître personnellement au moins dix personnes qui sont décédées du Covid."

Défi logistique

Dans son bureau, le Docteur Christophe Hommel enchaîne les vaccinations. "On a eu beaucoup d'appels, le téléphone a sonné sans arrêt. Il y a des professionnels de santé qui veulent absolument se faire vacciner", déclare le médecin généraliste. Une demande qu'il comprend et qu'il encourage.

Les Hôpitaux universitaire de Strasbourg ont reçu 7.800 vaccins le mercredi 6 janvier. "Ils sont sortis du congélateur à moins 80 degrés, ils sont décongelés puis le vaccin arrive chez moi prêt à être utilisé", décrit Christophe Hommel. Depuis le 5 janvier, 230 professionnels des HUS ont été vaccinés. Après cette première injection, les professions de santé devront revenir dans trois semaines pour avoir la seconde dose.

A terme le rythme de croisière doit atteindre les 200 professionnels de santé libéraux par jour. "On évalue les besoins pour voir s'il faut mettre en place un centre ambulatoire, avec des horaires atypiques entre midi et 14 heures ou le soir", déclare Alexandre Feltz, adjoint à la mairie de Strasbourg en charge de la santé.

Début janvier, d'autres centres de vaccinations ont ouvert à la Robertsau, au Nouvel hôpital civil et à Hautepierre. Trois autres en-dehors de Strasbourg, à Haguenau, Saverne et Sélestat.