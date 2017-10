Strasbourg : la clinique Rhéna a accueilli 23.000 patients depuis son ouverture en mars

La clinique Rhéna a déjà accueilli plus de 23.000 patients depuis son ouverture il y a huit mois au Port-du-Rhin à Strasbourg. Les dirigeants ont inauguré l'établissement ce lundi en présence du maire Roland Ries.

Huit mois après son ouverture, la clinique Rhéna situé au Port-du-Rhin à Strasbourg a été officiellement inaugurée ce lundi. Elle a déjà accueilli 23.000 patients. "Après une petite phase de découverte puisque le quartier est nouveau et le tram n'était pas encore en service, il y a une montée en puissance progressive. Les patients sont demandeurs d'une prise en charge sur le site. Les enquêtes de satisfaction sont très positives" explique le directeur Guillaume Lohr.

1200 employés

Cette clinique de 360 lits est née de la fusion entres les trois cliniques strasbourgeoises (Adassa, Sainte-Odile et Diaconat). Elle est à but non lucratif. L'établissement ultra-moderne de 30.000 m2 dispose de 24 salles d'opération. 80% des interventions sont réalisées en chirurgie ambulatoire. Au total, cela a nécessité 100 millions d'euros d'investissement.

Un gâteau spécial pour l'inauguration de l'établissement. © Radio France - Lucile Guillotin

L'établissement s'agrandira en 2019 avec l'ouverture d'un institut cardiovasculaire et une seconde maison médicale.