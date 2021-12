Covid-19 : la vaccinodrome de l'hôtel de la CEA à Strasbourg rouvre ses portes le 20 décembre

Le grand centre de vaccination de l'hôtel de la Collectivité européenne d'Alsace, place du Quartier Blanc à Strasbourg, vous accueille dès le lundi 20 décembre 2021. L'ARS, la préfecture et les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin réactivent la structure pour faire face la "circulation virale (...) toujours importante sur notre territoire comme en atteste un taux d'incidence élevé de 665 cas pour 100 000 habitants", détaillent-ils dans un communiqué.

Avec et sans rendez-vous

Le vaccinodrome de l'hôtel de la CEA ouvrira en deux temps :

du lundi 20 au jeudi 23 décembre, puis du lundi 27 au jeudi 30 décembre, vous pourrez vous y faire vacciner sur rendez-vous . Un ligne de vaccination sans rendez-vous est également mise en place pour les plus de 30 ans , entre 8h15 et 19h30.

. Un ligne de vaccination , entre 8h15 et 19h30. à partir du 3 janvier 2022, le centre vaccinera tous les jours de la semaine de 8h15 à 19h30.

La prise de rendez-vous est d'ores et déjà possible via les plateformes Doctolib et par téléphone au 09 70 81 81 61.

