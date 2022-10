Strasbourg, la ville où l'on verra le mieux l'éclipse de soleil partielle

Le soleil a rendez-vous avec la lune aujourd'hui. Les alsaciens vont pouvoir assister ce mardi matin à une éclipse solaire partielle : la lune va se superposer et passer devant le soleil. À Strasbourg, ce sera de 11h13 très exactement, jusqu'à 13h07, avec un pic à 12h09, et la ville sera celle où l'on verra le mieux le phénomène en France, si la météo le permet.

Attention aux yeux!

Le disque solaire sera comme grignoté, rogné de 19,5% très exactement, c'est le plus gros pourcentage en France confirme Bruno Rhinn, le médiateur scientifique du jardin des sciences de Strasbourg : "C'est vers le Kazakhstan que l'éclipse sera au maximum dans le monde, il est donc normal que ce soit dans l'Est de la France que le phénomène soit le plus important, même si on verrait encore mieux l'éclipse en voyageant".

Les planétariums de l'Est de la France retransmettent en direct

Pour voir quelque chose, sans s'abimer les yeux, il faudra se munir de lunettes spéciales ou mettre un filtre sur son télescope. L'éclipse sera également retransmise en direct sur Youtube, en simultané avec les planétarium d'Epinal et de Reims : une opération qui s'appelle "Tous à l'Est."

La prochaine éclipse partielle très impressionnante aura lieu en 2026 sur l'Alsace : à cette date là, le soleil sera masqué à 90%. Sinon, pour la prochaine éclipse totale, il faudra attendre... 2081!