Strasbourg : les personnels de l'hôpital de la Robertsau en grève mardi

Strasbourg, France

Une réunion de négociation s'est tenue ce lundi matin mais mais les syndicats, FO HUS et la CGT maintiennent l'appel à la grève ce mardi. Cela concernera tous les services : les personnels de l'EPHAD, de soins de longue durée, de soins de suite et de rééducation et de médecine interne. Ils se rassembleront à 10h devant le pavilllon Kuss.

Ils dénoncent les conditions de travail au sein de l'hôpital. Le secteur de l'aide à la personne âgée est "la dernière roue de la Fonction Publique Hospitalière" explique FO HUS dans un communiqué. "Nos agents sont en souffrance et réclament à juste titre plus de moyens humains et matériel mais également une reconnaissance de leur dévouement auprès de leurs résidents".