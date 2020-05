Strasbourg : masque obligatoire dans l'hypercentre

Le maire de Strasbourg a pris un arrêté rendant obligatoire le port du masque dans l'hypercentre aux heures les plus fréquentées. Les axes y menant et le quai des Bateliers, très fréquentés, sont également concernés.

La mesure prend effet dès jeudi 21 mai. Le maire de Strasbourg prend un arrêté rendant obligatoire le port du masque dans l'hypercentre, de 10h à 20h pour les adultes et les enfants à partir de 11 ans. La Grande Île est surtout concernée, ainsi que les axes qui y mènent et le quai des Bateliers, des zones à chaque fois très fréquentées. Cet arrêté est valable jusqu'au 2 juin, mais pourra être réévalué selon la situation sanitaire.

à lire aussi Déconfinement : le masque obligatoire sur les marchés à Strasbourg

Une amende est prévue pour les contrevenants. Une signalétique est prévue pour informer le public. "J'ai vu avec une certaine inquiétude des petits groupes se rassembler en ville et sur les quais, notamment de jeunes, souvent sans masque, explique le maire Roland Ries dans un communiqué diffusé mercredi soir. Il est indispensable que chacun ait conscience des dangers, pour lui-même et pour autrui, et de la nécessité du parfait respect des gestes barrières (...) C'est à ce prix que nous nous protégerons efficacement, et que nous reprendrons progressivement une vie normale."