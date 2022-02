Strasbourg : pourquoi les délais pour une PMA s'allongent

Au centre médico-chirurgical obstétrique de Schiltigheim, près de Strasbourg, comme dans de nombreux centres en France, les délais pour demander une PMA s'allongent. Et cela pour cause de problèmes de personnels et de demande accrue après le vote de la loi de bioéthique

Des délais de plus en plus longs... C'est ce que subissent depuis des mois les patientes et patients engagés dans une tentative de PMA, une procréation médicalement assistée, en Alsace comme dans de nombreux centres français.

Les délais pour tenter une FIV, une fécondation in vitro par exemple, ont augmenté depuis l'épidémie de Covid et aussi depuis le vote de la loi de bioéthique l'été dernier, qui ouvre la PMA aux couples de femmes ou aux femmes célibataires. En septembre dernier, Olivier Véran le ministre de la santé avait promis de réduire les délais à moins de 6 mois. Mais on n'y est pas encore. Notamment au CMCO, le centre médico chirurgical obstétrique de Schiltigheim, près de Strasbourg.

Caroline, une patiente alsacienne de 30 ans a par exemple dû attendre 7 mois pour se lancer dans une deuxième FIV après une première tentative infructueuse. Elle garde la moral, malgré des mois d'attente éprouvants.

"Clairement pour nous les délais c'est assez catastrophique. Au début sur le site c'était écrit que le délai d'attente entre deux FIV, c'était 3 à 4 mois, là dites-vous que j'en suis à 7 mois d'attente entre deux FIV" explique la jeune femme. "Je ne sais pas si c'est la loi de bioéthique qui a changé les choses mais cela fait un peu peur, car si ce n'est pas cela... On trouve le temps très long tant que cela n'avance pas. Ensuite quand on est lancé, cela bouge, quelque chose se fait, et cela va mieux en pleine FIV. Mais le plus dur, c'est l'attente" poursuit-elle.

Il faut aujourd'hui 6 à 8 mois pour obtenir une prise en charge en PMA. C'est trop long reconnaît la professeure Catherine Rongières gynécologue obstétricienne au CMCO.

"Cela nous met dans une situation d'inconfort absolu pour les patientes. C'est compliqué de voir à quel point c'est douloureux pour elles, mais aussi pour nous" dit-elle. "Et en plus on a des patientes plus âgées qui nécessiteraient d'être prises plus rapidement" déplore la médecin.

Départs à l'étranger

Au CMCO, le vote de la loi de bioéthique qui ouvre notamment aux couples de femmes et aux femmes célibataires la PMA en juin dernier a fait augmenter rapidement les demandes sur fond de départs de personnel après la crise du Covid.

écupération des ovocytes dans un laboratoire du centre d'Assistance Médicale à la Procréation (AMP) © Maxppp - Maxppp

"Cela tombait au plus mauvais moment. On s'est retrouvé avec un problème de ressources humaines difficilement organisable, on a diminué le nombre de prises en charge. Et en même temps arrivait la nouvelle loi de bioéthique. Donc on s'est retrouvé dans une situation très compliquée. Les premières personnes à trinquer, ce sont nos patients, on a été obligé de les retarder. C'est difficile à vivre. Ce n'est pas vital, certes, mais malgré tout c'est ce qui fait aussi le sens de la vie" dit la responsable.

Aujourd'hui vu les délais d'attente, de nombreuses patientes décident d'aller en Belgique ou en Espagne pour une prise en charge plus rapide. Le CMCO lui tente de ne surtout pas choisir entre les patientes. Mais Catherine Rongières est parfois obligé de prendre des décisions douloureuses. "Par exemple des patientes qui ont 36 ans et demi et qui souhaiteraient auto-conserver leurs ovocytes chez nous, vu les temps d'attente de prise en charge, cela s'arrête à 37 ans, on n'aura pas le temps des les prendre en charge. Et ailleurs en France dans d'autres services, quand je regarde, tous les centres autorisés sont surchargés" explique la médecin.

L'une des solutions pourrait être selon elle d'ouvrir aux patientes l'autoconservation des ovocytes dans les centres privés ce qui multiplierait l'offre de soins en France et éviterait les départs à l'étranger.