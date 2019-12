Strasbourg : recrudescence des cas de rougeole dans l'Eurométropole

Strasbourg, France

Depuis fin novembre, une quinzaine de cas de rougeole ont été déclarés dans l'Eurométropole de Strasbourg. Une recrudescence qui pousse l'Agence régionale de santé (ARS), lundi 30 décembre, à rappeler les consignes de prudence et l'importance de la vaccination. Une centaine de personnes susceptibles d’avoir été contaminées ont dû être contactées, afin de leur suggérer un traitement ou une surveillance.

Vaccination obligatoire chez les enfants nés après le 1er janvier 2018

"La rougeole fait partie des maladies infectieuses les plus contagieuses", souligne l'ARS, précisant qu'une "personne malade peut contaminer jusqu'à 20 personnes". La transmission se fait essentiellement par voie aérienne. Les symptômes sont les suivants : fièvre supérieure à 38°, associée à une toux, une rhinite, une conjonctivite et une fatigue importante. Ils sont suivis après quelques jours d’une éruption cutanée. Il est conseillé dans ce cas de téléphoner au médecin traitant.

Si un adulte ou un enfant présente des signes évocateurs de rougeole, il leur est demandé de ne pas se rendre aux urgences ou en salle d’attente d’un médecin afin d’éviter de contaminer d’autres personnes.

L'Agence régionale de santé rappelle également l'importance de la vaccination : "En se vaccinant, on se protège mais on protège aussi les autres. Plus nous sommes nombreux à être vaccinés, plus nous ferons barrière à la rougeole pour ceux qui ne peuvent pas être vaccinés (nouveau-nés, femmes enceintes, personnes immunodéprimées)". La vaccination ROR (Rougeole Oreillons Rubéole) est obligatoire chez les enfants nés après 1er janvier 2018.