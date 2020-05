Strasbourg : sur décision de justice, il n'est plus obligatoire de porter un masque dans l'hyper-centre

Le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu ce lundi 25 mai l'arrêté municipal qui rendait obligatoire le port du masque dans le centre-ville de Strasbourg. Il n’est donc plus obligatoire de porter un masque dès ce lundi dans les rues du centre-ville de Strasbourg ni sur les quais.

Le recours était engagé par six personnes, dont quatre avocats. Le tribunal a estimé que l'arrêté "porte une atteinte à la vie privée des personnes appelées à se déplacer dans la Grande-Ile, les ponts et les voies adjacentes". Selon les juges, il n'y a pas d''intérêt public" à maintenir cet arrêté, notamment parce que "les urgences hospitalières dans la commune, à la date de l'arrêté ne sont plus en tension liée au coronavirus".

Ce n'est pas après la guerre qu'on prend des mesures pour se battre contre un ennemi invisible" - l'un des avocats

L'un des quatre avocats, Nicolas Fady, se dit ''satisfait". Pour lui, "on a été beaucoup trop loin et c'était beaucoup trop tard puisqu'on aurait pu imposer les masques en mars ou en avril. Mais on nous a dit qu'il n'y avait pas de masques donc on ne pouvait pas les imposer. Résultat des courses : quand il y en a, après le 11 mai, on les impose à la population alors que la crise est derrière nous très largement. Ce n'est pas après la guerre qu'on prend des mesures pour se battre contre un ennemi invisible"

Le maire de Strasbourg, Roland Ries avait pris l'arrêté rendant obligatoire le port du masque dans l'hypercentre, de 10h à 20h pour les adultes et les enfants à partir de 11 ans. Une amende de 38 euros était prévue pour les contrevenants.