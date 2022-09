Strasbourg : un patient meurt aux urgences après avoir passé 20 heures sur un brancard, selon FO

Un patient est mort le 1er septembre aux urgences du Nouvel hôpital civil à Strasbourg après avoir passé 20 heures sur un brancard. C'est ce que révèle FO. Selon le syndicat et une source médicale, le patient était un homme d'environ 80 ans. Arrivé le 31 août en fin d'après-midi dans le service, il a été retrouvé mort le premier septembre vers 14h30 au moment de la transmission entre équipes du matin et de l'après-midi. Immédiatement, une note d'événement indésirable grave a donc été rédigée suite à cet évènement "inattendu".

Mais cela ne signifie pas forcément qu'il y a eu problème dans la prise en charge. Il s'agit d'une procédure classique, dans ces cas là explique l'hôpital. Une déclaration "en cours de traitement" précisent les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui estiment ne pas pouvoir en dire plus, pour cause de secret médical.

Urgences en souffrance

Le syndicat FO lui rappelle qu'un autre patient atteint d'une hémorragie digestive est mort le 17 mars dernier après douze heures passées dans le même service. Des enquêtes administratives et judiciaires avaient alors été ouvertes. FO avait aussi écrit au ministre de la santé de l'époque Olivier Véran sans obtenir de réponse.

Pour le syndicat en tout cas, ce décès illustre une nouvelle fois la saturation critique des urgences. Selon FO, elles tournaient à 170% de leurs capacités ce jour là. Et les responsables du syndicat rappellent qu'ils avaient déposé un droit d'alerte 36 heures avant les faits.

"Actuellement c'est très compliqué. Il y a ce flux de malades difficilement tenable. Et on fait face à une fuite des professionnels. Jusqu'en décembre on a 12 départs d'infirmiers, des médecins en arrêt de travail, car ils ne sont plus d'accord avec leurs conditions de travail. On a donc écrit pour la troisième fois au ministère parce qu'on ne peut plus continuer comme cela. Ce n'est pas normal que l'on se retrouve dans notre établissement avec des décès fortuits comme cela, même si il y aura une enquête et que l'on n'a pas toutes les données. Ce n'est juste pas pensable que l'on continue à être dans cette situation" dit le responsable syndical. Qui demande à nouveau l'ouverture d'une enquête IGAS.