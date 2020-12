Stratégie vaccinale : le vice-président de Toulouse Métropole souhaite que la vaccination soit rapide

Le gouvernement doit trancher dans les prochains jours sur sa stratégie vaccinale. Le vice-président de Toulouse Métropole François Chollet attend les annonces de l’Etat et les préconisations sanitaires de l’Agence Régionale de Santé pour adopter localement cette stratégie.

C’est LA question sur laquelle le gouvernement doit trancher dans les prochains jours. Quelle stratégie vaccinale la France va-t-elle adopter ? On connaît déjà l’ordre de vaccination, qui se déroulera en cinq étapes et ce, dès fin décembre. La Haute Autorité de Santé recommande de vacciner en priorité le personnel soignant en plus des résidents des EHPAD.

Comment va s’organiser la vaccination ?

Les vaccins ne sont pas encore disponibles mais la logistique et le dispositif qui en découlent pour les prodiguer est au cœur des interrogations. À Toulouse, le vice-président fait état des lieux éventuels qui seront prêts si besoin. “Bien-sûr, les centres de vaccinations joueront leur rôle, tout comme la médecine de ville. Mais la ville peut mettre à disposition ses six centres de dépistage COVID éphémères”.

La métropole se réunit cette semaine avec l'Agence Régionale de la Santé pour préparer convenablement la vaccination à l’échelle de la métropole.

Dans l’attente du calendrier officiel

Le gouvernement et la Haute Autorité de Santé ont donc donné les prémices des étapes à suivre. “Maintenant nous avons besoin de précisions sur l’amplitude de la vaccination” estime François Chollet. “On s’attend à une vaccination de masse. Mais s'effectuera-t-elle en quelques semaines ? En plusieurs mois ? En tout cas il est souhaitable qu’elle se fasse le plus rapidement possible”.

Dans les prochaines semaines, l'ARS et la métropole toulousaine doivent consulter les acteurs du territoire ainsi que l’ensemble des professionnels de santé pour adopter localement cette stratégie vaccinale.