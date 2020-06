Stress, crise de panique, angoisses, dépression : de nombreux Azuréens vivent mal le déconfinement

Comment ça va le moral ? Cette question rituelle que l'on posait avant presque par politesse et qui prend tout son sens aujourd'hui. L'appel des psychologues : le déconfinement est pire que le confinement dans les esprits. Peur de reprendre le travail, de retrouver la foule, peur de la crise. Et cela peut avoir de graves conséquences.

Un Français sur deux vit mal le déconfiement. Il y a même un nom à ce mal : le syndrome de la cabane. Pendant 55 jours nous avons vécu chez nous, dans notre cocon. Et cela peut avoir de graves conséquences.

"Le monde d'avant ne convient plus à certains patients. Ils ont perdu leurs repères. Cela crée des angoisses, paniques, désorientations, dépression". (Fabien Berraïs, psychothérapeute niçois)

Beaucoup d'Azuréens disent avoir ralenti le rythme infernal de leur vie pendant le confinement, certains semblent avoir pris du recul, bien dormi, bien mangé. On a constaté aussi un retour des liens familiaux et certains regrettent ce retour à une vie "plus saine". Les principales victimes de ce mal du déconfinement seraient les Français qui axent leur quotidien autour de la consommation ou qui ont peu de lien social.

Que faire ? Le psychothérapeute niçois Fabien Berraïs explique que les patients doivent se recentrer, retrouver des repères et que la situation finira par se stabiliser.