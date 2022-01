"On subit un protocole opaque" : une rentrée scolaire tendue pour les parents d'élèves lorrains

C'est une rentrée scolaire infernale pour les enseignants, parents et élèves avec l'entrée en vigueur du nouveau protocole sanitaire. Désormais, tous les enfants cas-contacts doivent présenter trois tests négatifs, en une semaine, pour pouvoir être en classe.

"Dans le brouillard"

"On subit de nouveau un protocole opaque, construit de façon unilatérale par notre ministre, sans concertation avec les familles, dénonce Mohamed Iksi président de la FCPE en Meurthe-et-Moselle. C'est vraiment c'est difficile à vivre, moralement, financièrement et ça devient anxiogène pour tout le monde." Lui et les autres parents d'élèves en viennent à regretter l'ancien protocole sanitaire, avec la fermeture de classe au premier cas. La demande sera faite par les syndicats enseignants auprès du Ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer ce jeudi.

Lors de cette réunion, la question des absences et des remplacements devrait être abordée. Actuellement 7% des enseignants sont absents, le Ministère annonce un pic de 15% dans les prochains jours. Des prévisions qui accentuent l'inquiétude de Mohamed Iksi : "on parle maintenant de retraités, mais on n'a pas vraiment d'informations là-dessus. On est dans le brouillard."