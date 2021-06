Succès pour l'opération de vaccination sans rendez-vous proposée à Evreux ce samedi

Il était possible de recevoir sa première dose sans prendre rendez-vous à Evreux ce samedi. Les pompiers étaient installés devant une grande surface de la ville.

Une opération vaccination sans rendez-vous a été menée samedi 26 juin à Evreux devant le centre commercial. Un dispositif test mis en place par la préfecture, l'ARS et les pompiers de l'Eure pour encourager la vaccination et pour répondre au recul des demandes de rendez-vous sur la plateforme Doctolib. Ce ralentissement des primo-injections est notamment lié à la fin progressives des contraintes sanitaires.

117 personnes vaccinées en 8 heures

"Je suis passée devant et je me suis lancée. C'est un acte spontané. Il fallait que je le fasse de toute manière, c'était l'occasion. J'avais l'intention de regarder sur internet les endroits pour le faire, là c'était sur mon chemin", explique Sophie. Elle a apperçu le camion et la tente des pompiers en allant faire ses courses.

Reportage au centre de vaccination éphémère situé devant le Carrefour d'Evreux Copier

Les personnes vaccinées ont été invitées à prendre rendez-vous sur Doctolib pour leur seconde injection. Le rappel pourra avoir lieu dès le 18 juillet, soit avant de nombreux départs en vacances. "Le médecin nous a dit que la deuxième injection pouvait se faire dans un mois juste avant nos vacances donc c'est parfait ! C'est important de se faire vacciner, pour se protéger soi-même et protéger les autres. Et puis, sans rendez-vous, c'est pratique !", sourit un Ebroïcien.

Alain Loriot, chef du service opération du SDIS de l'Eure Copier

117 doses ont été administrés en 8 heures, soit les 17 flacons du vaccin Pfizer Bio'n'Tech prévues pour cette opération. "On a été très surpris par l'afluence. Avant même que l'on s'installe, des personnes étaient sur le site. C'est positif ! On verra dans le temps ce que cela pourrait donner", indique le commandant Alain Loriot, chef du service opérations du SDIS 27. D'autres opérations de ce type pourraient de nouveau se dérouler cet été pour rebooster la campagne de vaccination.