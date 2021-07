Succès pour le centre de vaccination éphémère à Sainte-Enimie

_"C’est mon premier vaccin, j'étais un peu contraint_, je n'ai pas eu le choix explique Justine". Devant le centre de vaccination, c’est le même sentiment qui domine : "je ressens ça comme une obligation. Si on veut continuer à aller au restaurant, dans des endroits culturels où on est obligé de se faire vacciner."

Les annonces du président de la république ont eu impact sur la vaccination, Mathieu Pardell directeur de l'ARS Lozere : oui, il y a forcément _un regain d'intérêt_, alors forcément lié aux annonces du président de la République de lundi, qui impose le pass sanitaire dans les lieux culturels et prochainement dans les restaurateurs et les lieux recevant du public. Et donc, forcément, ça entraîne les personnes à se vacciner, à se faire vacciner, mais aussi, finalement, la situation épidémique du moment n'est pas forcément très favorable avec l'apparition du variant Delta, qui fait que pour éviter une quatrième vague, j'imagine que la population essaye de se protéger. La vaccination, finalement, est la meilleure protection pour eux. La situation en Lozère est bonne. Toutefois, il y a de quoi s'inquiéter parce que les départements voisins limitrophes voient une augmentation conséquente du nombre de cas positifs. Et du coup, la Lozère va être prochainement impactée. Mais pour le moment, elle est bonne.

En Lozère en ce moment à 46% de la population lozérienne a été vacciné en première dose et 33% pour les deux doses. La situation sur le département est stable, on a un niveau de contamination qui est faible, le taux d'incidence aujourd'hui est de 13, ce qui est un taux très bas.