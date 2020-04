Sud Ardèche : les gendarmes patrouillent à vélo sur les chemins de randonnées

Les gendarmes continuent à interpeller des contrevenants au confinement, en milieu urbain mais aussi en campagne et notamment sur les chemins propices aux balades en temps normal.

On a interpellé des gens qui partaient pour la journée en randonnée avec le pique-nique explique le chef d'escadron Edouard-Nicolas Derinck, commandant la compagnie de gendarmerie de Largentière.

Il y a aussi ceux qui vont à la pêche bravant l'interdit. La compagnie de gendarmerie de Largentière a donc décidé de faire patrouiller les militaires à vélo et à moto pour mieux faire respecter le confinement en milieu rural.

Quinze gendarmes à vélo

Sur la compagnie de Largentière qui couvre le sud de l'Ardèche, une quinzaine de gendarmes vont patrouiller en binôme à vélo et plus rarement en moto sur les voies vertes très fréquentées en temps normal, mais aussi sur les chemins de promenade ou de randonnées. Toute infraction sera verbalisée. Il est possible de se promener sans s'éloigner de plus d'un kilomètre de son domicile, durant moins d'une heure par jour avec son attestation sur soi.