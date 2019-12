Sud Drôme : le village de Séderon a retrouvé un médecin

Séderon, France

Depuis le 31 décembre 2015, il n'y avait plus de médecin à Séderon. Celui qui était resté 32 ans a pris sa retraite et comme souvent il n'y avait personne pour le remplacer. Et dans ce village des Hautes Baronnies, à 800 mètres d'altitude tout est un peu plus compliqué qu'ailleurs.

La longue recherche du maire

Il faut dire que le premier bourg, c'est Buis-les-Baronnies à 30 kilomètres. Il y a ensuite Sisteron, 40 kilomètres et 45 minutes de route sans la neige. Enfin, la ville la plus proche, c'est Gap, 73 kilomètres et une heure et demi de route avec de bonnes conditions de circulation.

Le maire, Jean Moullet a donc tenté de trouver un nouveau médecin. Il a reçu neuf candidats en quatre ans et bien souvent pensé que celui-là était le bon. A chaque fois un échec. Parce que le médecin étranger ne parvenait pas à faire valider ses diplômes, parce que cet oncologue venu travailler en milieu rural a eu trop tard son agrément pour exercer en médecine générale ou encore parce que le coin est finalement trop reculé pour le candidat.

Le dixième a été le bon

Le docteur Guézennec et sa compagne sont tombés eux amoureux de ce coin de Drôme provençale. Eux qui arrivent de l'île de la Réunion ne souhait pas un choc thermique trop violent. Le doux climat et les paysages des Baronnies ont fait le reste, loin des villes et de la pollution.

On l'attendait comme le Messie dit cette habitante de Séderon.

Du coup le docteur Guézennec sent un peu la pression sur ses épaules. D'autant plus qu'il doit régler divers problèmes d'installation. Il a bien compris qu'il était attendu et que tout le monde le remerciait d'avoir choisi Séderon. "C'est plutôt agréable" dit-il.

Consultations libres le matin, visites à domicile l'après-midi. Il a repris le rythme de son prédécesseur. On lui a vite demandé d'être le médecin correspondant SAMU. Ce qui fait beaucoup d'un seul coup. Antoine Guézennec temporise.

Moi je suis maman d'un petit garçon de quatre ans et c'est un soulagement dit Amandine.

Les 300 habitants du village sont tranquillisés, surtout les personnes âgées nombreuses et qui n'ont pas de voiture pour se déplacer. Mais ça va bien au-delà de Séderon. Au total ce sont près de 2.000 habitants des Hautes Baronnies qui ont retrouvé un médecin.