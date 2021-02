Territoire de Belfort : la commune de Beaucourt cherche des médecins généralistes

La ville de Beaucourt, dans le Sud du Territoire de Belfort, cherche des médecins généralistes. Le Dr Thiéry, est parti à la retraite le 30 décembre dernier. Son remplaçant et ancien associé, Dr Birgy, déjà à la retraite, s'est aussi retiré définitivement.

Praticien depuis 40 ans à Beaucourt, Jean-Christophe Thiéry n'a trouvé personne pour le remplacer. Pour ses patients c'est un déchirement : "C'était mon médecin pendant 30 ans, il m'a sauvé de mon cancer, c'est un grand homme", témoigne Martine.

Le Dr Thiéry (à droite) et le Dr Birgy, son remplaçant et ami arrêtent tous les deux définitivement © Radio France - Mado Oblin

Le médecin l'assure, s'il pouvait continuer, il le ferait, mais victime d'un AVC qui lui a laissé de lourdes séquelles, il ne se sent plus apte à travailler. Depuis, il est inquiet pour ses patients, car il n'a pas réussi à trouver de successeur. "Ils ont du mal à retrouver un médecin, il y en a qui ne prennent plus de nouveaux patients", explique-t-il, dépité. "Certains ont pu trouver dans les villes voisines, comme Delle, Dasle ou Fesches-le-Châtel".

À la recherche d'un successeur depuis deux ans maintenant, il l'affirme, un jeune médecin n'aurait aucun mal à travailler : "Il serait complet en un mois, s'il fait du bon travail !"

La commune lance un appel sur les réseaux sociaux

La ville de Beaucourt a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour attirer "deux médecins dans l'idéal" dans la commune. Il y a deux ans et demi, la commune inaugurait sa maison de santé, l'Espace Simone Veil, dans laquelle une dizaine de professionnels de santé se sont installés. Deux médecins généralistes y exercent. Mais ce ne sera plus suffisant avec le départ du Dr Thiéry.

Le maire, Thomas Bietry, rappelle que pour l'installation d'un médecin, "l'ARS propose une aide de 50 000 euros, la communauté de commune donne 10 000 euros et la ville garantit la gratuité du loyer et des charges pendant un an".

D'après l'élu, la maison de santé est un vrai atout, "un cardiologue, y a installé son cabinet secondaire, la moyenne d'âge est assez jeune, entre 35 et 40 ans et les locaux sont neufs", explique-t-il.

Ces aides sont nécessaires, selon le maire, pour concurrencer l'attrait qu'exercent les grosses maisons de santé, comme celle qui vient d'ouvrir à Belfort. "On a beaucoup de mal à lutter", déplore l'élu. Pour lui, il faudrait que les médecins s'installent dans le centre de Beaucourt, surtout pour les patients les plus âgés "qui ne sortent pas de la ville".